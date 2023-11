Bukele pide a FGR fiscalizar a sus ministros

Samuel Amaya

A través de una cadena de radio y televisión, el presidente de la República, Nayib Bukele pidió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, que investigue el pasado y el presente de cada uno de sus funcionarios. También, advirtió que no todo su gabinete de gobierno se mantendrá en caso de ganar el próximo año. Por lo que instó «a ponerse las pilas».

“Hay algo a lo que sí le tengo miedo, a dejar un mal legado… no quiero ser recordado como ladrón”, fueron las palabras del presidente Bukele en el momento que pidió al fiscal general que investigará a sus ministros.

El mandatario dijo que en los próximos días pedirá «una licencia» a la Asamblea Legislativa para dedicarse a la campaña presidencial a pesar de ser prohibida por la Constitución de la República en al menos 6 artículos.

Bukele instó a todos sus ministros a que sobresalgan en este periodo para que puedan ser reelegidos el 31 de mayo de 2024, en caso de resultar electo. «Pónganse las pilas», amenazó Bukele a sus funcionarios.

El jefe de estado mencionó que se acerca un proceso electoral y los únicos que van a elección son él y el vicepresidente Félix Ulloa. «Todos los demás no van, ustedes no van a elección», dijo Bukele a sus ministros, quien advierte que algunos podrían estar en un nuevo gobierno y otros no.

Bukele añadió que «aunque no esté en funciones» siempre estará pendiente de las cosas que hagan los funcionarios, «no piensen que no va a ver supervisión, va a ver mucha».

Sobre la licencia o el designado presidencial Bukele se limitó a decir que pedirá licencia en los próximos días.