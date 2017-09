“En 1998 nos vendieron las AFP como el paraíso”: Marcos Rodríguez

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El secretario de Transparencia Ciudadana y Anticorrupción Marcos Rodríguez instó anoche a los trabajadores a no dejarse engañar por los ofrecimientos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como ocurrió en el año 1998, cuando fue privatizado el sistema y el futuro de los cotizantes quedó en manos de estas empresas, que no han mejorado las condiciones de los jubilados.

“Hace 20 años nos dijeron que era la panacea, hoy dicen el robo del siglo, ¿podemos confiar en ellos si son los mismos?, podemos preguntarles por qué se equivocaron tanto, se nos dijo que esto era la felicidad total”, señaló el funcionario.

Rodríguez llamó a no cometer el mismo error de 1998 cuando las entonces recién creadas AFP ofrecieron un retiro estable económicamente para los futuros jubilados, cuando lo que se ha venido generando es un progresivo deterioro del poder adquisitivo de los pensionados, según dijo.

“Yo les quiero pedir una cosa: no cometamos el mismo error que cometimos en 1998, donde presentaron las pensiones como el paraíso y en la actualidad hay una enorme cantidad de personas, 3 de cada 10, que recibe el dinero de vuelta, no recibe ninguna pensión”, señaló.

En la actualidad, la Asamblea Legislativa debate una reforma que tiene como objetivo reducir los aportes del Estado al pago de pensiones de los jubilados, que con la privatización del sistema se han vuelto una carga difícil de sostener para las finanzas públicas.

Actualmente, el Estado debe aportar alrededor de $600 millones anuales para el pago de jubilaciones, pero los ingresos que recibe para tal fin no superan los $14 millones por lo que el resto debe complementarlo con préstamos. La situación genera una presión que ha provocado una fuerte crisis fiscal que se ha vuelto insostenible.

En 2006, dijo el secretario anticorrupción, el Estado destinaba uno de cada diez dólares para el pago de pensiones, pero en la actualidad son utilizados cuatro de cada 10 dólares para el pago de jubilaciones y de la deuda relacionada con ese rubro. “Si seguimos así, las pensiones se comen el ahorro público y vamos a vivir para pagar pensiones”, advirtió.

Con tal de reducir esa crisis de finanzas, el Gobierno ha propuesto una reforma que permita el funcionamiento de un sistema mixto de pensiones y que una parte de los trabajadores asalariados cotice al Estado para que este pueda obtener ingresos y tener dinero para pagarle a los jubilados.

Sin embargo, los partidos de derecha en la Asamblea han hecho a un lado la propuesta del Gobierno y han presentado una iniciativa parecida a la que elaboraron las AFP, la cual mantiene las cotizaciones en manos de los empresarios privados. Esta iniciativa, sin embargo, aumenta la cotización de los trabajadores, pero reduce el monto destinado a la jubilación.

Según el funcionario, las administradoras de pensiones han querido generar un sentimiento egoísta entre los trabajadores y lamentó que una parte de los cotizantes han sido vulnerables a esa publicidad. Estos cotizantes están exigiendo que se mantenga el actual modelo de pensiones centrado en la cuenta individual y rechazan cualquier idea de un fondo solidario como lo plantea el Gobierno, aseverando que se le quiere robar su pensión.

“Hay gente que está diciendo: que me paguen más por mis intereses, bueno ¿porqué no te pagamos más por tus intereses?, eso sí, el día que se te acabó el dinero (de tus ahorros) se te acabó, no habrá pensión pagada con los impuestos de los demás. Vamos a se solidarios o individualistas, pero no puedo ser solidario cuando es conmigo e individualista cuando es al revés”, explicó el funcionario.

Rodríguez recalcó que el actual modelo cada vez se vuelve más insostenible para el Estado, que debe de aportar más dinero para pagar a los jubilados, mientras que no recibe dinero para ese fin.

“Dicen, el gobierno tiene déficit, es un mal administrador… con la piedra que dejaron, esto quiebra y quebraría con cualquier Gobierno, fue una atrocidad lo que hicieron”, señaló Rodríguez.

Las AFP tienen el negocio del mundo en este momento, pues se sale del caso tradicional donde los comerciantes arriesgan su dinero. En el caso de las administradoras de pensiones, tienen asegurado su 2% de comisión sin arriesgar nada a cambio, afirmó el secretario de Transparencia.

Según Rodríguez, un trabajador pierde cuatro años de su cotización en pagos de comisiones a la AFP y que eso ni los medios, ni los directivos de las administradoras se lo dicen al cotizante. El funcionario manifestó que el sitio web abierto por el Gobierno para que los cotizantes conozcan cuál sería su jubilación mensual, dependiendo del modelo de pensiones que se apruebe en la reforma, ya ha recibido 75 mil consultas, aunque no se puede confirmar si esa cifra equivale a una cantidad exacta de personas.

En todo caso, la consulta ha permitido la elaboración de algunas estadísticas sobre los cotizantes. En ese sentido, reveló que un 68% de las personas que han consultado ganan menos de $1,000 y de esta cantidad, el 57% gana menos de $500 al mes. “A un salario de 500 dólares le corresponde $290 de pensión con el sistema actual, 362 dólares con la propuesta del Gobierno y $152, casi la mitad, con la propuesta de las AFP”, aseguró.

Rodríguez dijo que ni los grandes medios de comunicación ni las AFP u otros sectores que promueven la continuidad del sistema de pensiones privatizado ha refutado ese mecanismo de cálculo de cada una de las propuestas de pensiones, y si lo han hecho, no han dicho cuál es el cálculo verdadero.