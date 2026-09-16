18avo Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta se reúnen en El Salvador por la madre tierra

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Por: Iván Escobar

Luego de un año de recorrido de la Abuela Bastón por el territorio salvadoreño, todo está listo para celebrarse el 18avo. Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta, que reunirá por primera ocasión en la nación centroamericana a representantes de poblaciones originarias del sur, norte, y centro del Abya Ayala, así como de Europa y otras partes del planeta que llegan con alegría y entusiasmo para sumar sus intenciones en favor de la madre tierra, informaron representantes del Consejo Anfitrión del encuentro.

«Este es un espacio de encuentro internacional cuyo fin es fomentar la filosofía ancestral y el cuidado de la Madre Tierra», destacaron representantes del Consejo Anfitrión de la décima octava edición del encuentro, que se celebrará del 19 al 23 de septiembre del presente año, con el fin de fomentar el amor a la madre tierra, el respeto a las poblaciones originarias y promover la hermandad en el planeta, ante las diversas catástrofes ambientales que sufren los territorios, a partir de la explotación de los recursos naturales, la expropiación de tierras ancestrales a las comunidades originarias, y el desarrollo de proyectos de destrucción amparados en la modernidad y el falso desarrollo, que sigue empobreciendo y fomentando la marginación de grandes grupos poblaciones a escala mundial.

“El Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta Tierra lo representa un bastón sagrado (abuela Bastón) que tiene el objetivo de unificar a los pueblos originarios. Este sagrado bastón vino a El Salvador en septiembre de 2025”, recordaron los representantes del Consejo Anfitrión, que actualmente afinan detalles de la jornada y están a la espera de la llegada de abuelas, abuelos y peregrinos de Guatemala, México, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Alemania, Austria, Ecuador, así como representantes de poblaciones indígenas de El Salvador que estarán presentes en este gran encuentro de hermandad y saberes ancestrales. “Ha llegado el momento de compartir y crear conciencia entre hermanos que vivimos bajo un mismo cielo, sin fronteras”, precisaron los organizadores de esta décima octava edición del Círculo Sagrado.

Historia de origen del Círculo Sagrado

Hay que recordar que la antigua leyenda de los pueblos originarios de América hablaban de la profecía del Águila (Norte) y el Cóndor (Sur), la cual predice la unión de las dos grandes corrientes de la humanidad para restaurar el equilibrio de la tierra, y de alcanzarse este encuentro beneficiará a la humanidad, muchos consideran que el caminar a este encuentro ha iniciado desde hace un tiempo.

Es así, que en 2006, en la población de Ollantaytambo, Perú, tierras del gran Cóndor, y donde el sabio Abuelo Quenco Harawi, representante de la tradición espiritual Andina conocida por compartir la sabiduría ancestral de las comunidades originarias de la nación del Sur, el Perú, tierras del gran imperio Inca, donde la historia del Círculo Sagrado comenzó y en una medida el encuentro de los pueblos, a través de la visión que tuvo el abuelo sabio del Perú. Su labor se centró en crear el Círculo de Abuelas y Abuelos, un espacio dedicado a la palabra sagrada y al cuidado de la tierra, centro de vida fundamental para los pueblos originarios.

Como tradición milenaria es sabido que los pueblos visitaban otras poblaciones para compartir sabidurías, apoyar y encontrar la hermandad de cada comunidad. La convivencia y hermandad, fundamentales para el desarrollo de la humanidad que por generaciones los pueblos ancestrales vienen promoviendo.

En el contexto de estas visiones y acciones, se crearon tres bastones sagrados: el Bastón Corredor, que representa la energía masculina; la Abuela Bastón, que representa la energía femenina; y la Vara de Autoridad, representando la sabiduría de los pueblos, las cuales han recorrido por diversos territorios en las últimos dos del presente siglo.

En las comunidades originarias las abuelas y abuelos son los sabios, por eso ello, el nombre de Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del planeta “y estamos en labora de llamar a todas y todos los abuelos de nuestro territorio para dar ese mensaje, se han recorrido 18 años, y este círculo ha llegado a varios países del mundo con el claro mensaje de retomar esa tradición: unificarnos en el respeto, honra y apoyo de nuestras tradiciones”, remarcaron los organizadores de esta nueva jornada.

El Salvador, por primera vez será la sede de este evento, al que vienen personas sabías de diversas partes del planeta “a dar su apoyo, hermandad y compartir su sabiduría”.

El Consejo Anfitrión da la bienvenida a las delegaciones de abuelas y abuelos del Círculo, y a los peregrinos, así como a las abuelas y abuelos de nuestro territorio para que se unen, “ha llegado el tiempo de unificarnos, si somos Nahuat, Lencas, Kakawiras, Pocomames o Mayas, todos somos bienvenidos porque en este círculo ninguna tradición o cosmovisión es más que otra, solo se trata de compartir, respetar y honrar la vida de nuestros ancestros”. Así mismo se tendrá presencia de la comunidad afrodescendiente de nuestro país, entre otros colectivos y organizaciones.

La agenda principal

Las mayoría de actividades tendrán lugar en territorio Lenca, es decir, el oriente del país será el punto de encuentro de los pueblos ancestrales que llegan a reunirse bajo el amparo de la Abuela Bastón, dichas jornadas comienzan el día sábado 19 de septiembre, a partir de la 1 de la tarde, con la Ceremonia de Fuego Sagrado Maya, el lugar de encuentro es en Berlín, Usulután, en “Duendes del Gramalón”; para el domingo 20, se visitará la Laguna de Alegría, que actualmente sufre uno de los efectos de las sequías que golpean nuestro territorio, ahí se celebrará una Conexión sagrada con el elemento agua, a partir de las 8 de la mañana.

Para lunes 21 de septiembre, se visitará la finca Managuara, y la conexión sagrada está dedicada al elemento Aire, esto a partir de las 8 de la mañana, además se dará un círculo de la palabra con los abuelos y peregrinos; y el día martes 22, en Duendes del Gramalón, se celebrará ceremonia de fuego Maya, en ocasión del Equinoccio de Otoño, a partir de las 8 de la mañana.

El cierre tendrá lugar en el Centro Ceremonial San Andrés, San Juan Opico, departamento de La Libertad, con la ceremonia de fuego sagrado Maya, a partir de las 9 de la mañana, aquí se cerrará la jornada de sesiones del Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta. Durante todas las jornadas se tendrán conversatorios, encuentros, música y expresiones culturales, entre los participantes nacionales estarán presentes: AKU “Narrativas Lencas”, música y poesía inspirada en la cosmovisión lenca; el grupo de danza ancestral “El Jaguar Sonriente”, entre otras expresiones culturales.

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