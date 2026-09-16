Marcha del 15s denuncia deterioro democrático, económico y social en El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este 15 de septiembre, diversos colectivos marcharon en San Salvador para exigir el respeto de los derechos humanos y laborales, democracia, separación de poderes y que la institucionalidad funcione correctamente.

Marisela Ramírez, dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) manifestó que son 5 años consecutivos que las organizaciones han salido a las calles para denunciar los atropellos por parte del Gobierno y otras situaciones que se han suscitado.

“Lo hacemos con toda la convicción y con toda la energía para poder seguir denunciando todos los atropellos y las situaciones de precariedad que está enfrentando nuestro país. Nos estamos enfrentando a una situación que cada vez apunta peor”, comentó Marisela Ramírez.

Ramírez enfatizó que existe un deterioro “profundo” de las condiciones materiales de vida de del pueblo como el aumento de la pobreza y el alto costo de la vida y la falta de empleo digno en El Salvador; a ello, se le suma, las reformas en el tema democrático que concentran el poder los que actualmente gobiernan.

La luchadora social enfatizó que El Salvador está en las puertas de un proceso electoral “totalmente viciado que ha llevado, sobre todo, a un contexto en donde no podemos tener garantías de la transparencia”.

La marcha se realiza por 5 años consecutivos, ya que consideran que en los 7 años que lleva el actual Gobierno, dos de ellos, de forma “inconstitucional”, ya que la Constitución de la República prohibía que un presidente se postulara para un nuevo periodo.

A juicio de Ramírez, la economía, en vez de mejorar, ha retrocedido, mientras que la canasta básica ha aumentado en más del 30%, según comentó Ramírez. De hecho, cifras oficiales del BCR, indican que cuando Bukele llegó al poder en 2019, la Canasta Básica Alimentaria rondaba los 200 dólares; mientras que para junio de este año, la CAB rondaba los $259.95 en la zona urbana, mientras que el salario mínimo se ajustó una sola vez en 2022, pasando de $365 a $408.

“Vemos con preocupación el deterioro del sector campesino y de los sectores populares, la criminalización de la juventud, la ausencia de políticas que vayan en desarrollo de la educación y también todas las políticas orientadas al desarrollo integral de mujeres, niñas y niños y adolescentes. Por lo tanto, este 15 de septiembre es fundamental volver a salir a las calles y apelar por una verdadera independencia”, agregó Ramírez.

Sonia Urrutia, del Colectivo de Resistencia Obrera Sindical y del BRP, enfatizó que como colectivo que aglutina a los sectores de salud, municipal, docentes y sindicatos públicos y privados, rechazan “la arbitrariedad que hoy viven estos sectores”.

“Este 15 de septiembre, para el movimiento sindical, debe significar tener empleo digno, estabilidad laboral, respeto al derecho laboral y el respeto a la libertad sindical”, comentó Urrutia.

Rafael Méndez, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral enfatizó que los sectores laborales y sindicales “nos seguimos preguntando: ¿cuál es la independencia?, ya que por más de dos siglos los gobiernos nos han estado sometiendo a los designios de las potencias imperialistas y en la actualidad tenemos un gobierno de Bukele que se somete a los designios de la política de Donald Trump (presidente de EEUU) una política que golpea a los pueblos de Latinoamérica”, señaló.

Propuesta para expandir las jornadas laborales

Sonia Urrutia rechazó la propuesta que realiza del Ministerio de Trabajo en aumentar de 8 a 11 horas las jornadas laborales para descansar un tercer día. A juicio de la líder sindical, esta es “una ley que viene a agravar más las condiciones de la clase trabajadora”.

Señaló que, a los sectores de trabajadores, no los han llamado para que dicten sus opiniones o comentarios sobre la propuesta. Por lo que, considera que esta “normativa va en detrimento a la familia porque se pretende aprobar una jornada de cuatro días ejerciendo once horas diarias. Una normativa que viene a esclavizar especialmente a los trabajadores”, destacó Urrutia.

Sobre este mismo tema, Rafael Méndez, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral recordó que las ocho horas labores se trata de una conquista por los propios trabajadores; por lo que, aprobar la ley que amplía a 11 horas, es un retroceso directo a ese derecho conquistado.

Régimen de excepción

En la marcha, también participaron los familiares de las personas detenidas injustamente, quienes pidieron la libertad de sus hijos, hermanos, esposo, tíos, sobrinos y padres, ya que en la marcha también se presentaron niños con carteles pidiendo la libertad se su amado.

Sobre el tema, Marisela Ramírez agregó que se sigue con esta medida que “castiga” a los sectores populares, y que, además, criminaliza a mujeres, debido a que les toca la responsabilidad del cuidado de los niños ante la detención de esposos, hijos o hermanos; mientras que las capturas arbitrarias siguen presentes.

Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctima del Régimen (MOVIR), señaló que el Gobierno utiliza el régimen de excepción para «someter» al pueblo, el cual, a su criterio, ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

El régimen de excepción inició en 2022, en marzo, luego de un repunte en los homicidios, desde entonces se ha prorrogado mes con mes y se ha convertido en una política permanente ya que suspende los derechos fundamentales de todos los salvadoreños tales como la detención administrativa por 72 horas, la inviolabilidad de la correspondencia y la defensa técnica.

Como MOVIR salen a las calles, ya que han agotado todas las instancias nacionales para pedir justicia; el único camino que les queda es tomar las calles para exigir públicamente la liberación de sus detenidos.

La marcha concluyó frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y la Plaza Cívica, donde la vocerías de las diferntes organizaciones cicieron pronunciamientos sectoriales sobre las demandas.

Durante la concentración frente a la BINAES, dos personas, ajenas a la marcha, llegaron a proclamar el nombre de «Bukele» y decir que las declaraciones de las vocerías eran «basura». Los asistentes de la marcha ignoraron las palabras de estas personas que llegaron a provocar, por lo que las invitaron a que se retiraran.

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