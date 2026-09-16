MILPA exige frenar megapoproyecto en la cuenca del río Grande de San Miguel por “ecocidio”

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Seccional Monte Grande del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) exigió que se frene el megaproyecto denominado “Urbanización Biarritz”, ubicado en la zona de la cuenca del río Grande de San Miguel, por daños ambientales y afectaciones al patrimonio cultural.

En una conferencia de prensa realizada recientemente, los representantes de MILPA señalaron a las empresas inmobiliarias Global Developers y Salazar Romero de estar vinculadas al proyecto y sostuvo que las obras estarían provocando la destrucción de ecosistemas y afectando espacios considerados parte del territorio ancestral Lenca.

La organización sostiene que la situación representa una amenaza para las fuentes de agua de las comunidades del cantón Monte Grande y reclama la intervención de las instituciones responsables de la protección ambiental y del patrimonio nacional.

Denuncian tala de bosque ribereño

Entre los principales señalamientos de MILPA se encuentra la tala de más de 10 manzanas de bosque ribereño, con una proyección de afectación que, según la organización, podría superar las 200 manzanas.

El movimiento indígena considera que la eliminación de esta cobertura vegetal puede alterar el equilibrio ambiental de la cuenca del río Grande de San Miguel, una de las zonas hídricas relevantes del oriente del país.

MILPA afirma además que las obras han afectado nacimientos de agua que abastecen directamente a más de 300 familias del cantón Monte Grande. Por ello, la organización advierte que el impacto del proyecto no se limitaría al área donde se desarrolla la urbanización, sino que podría tener consecuencias sobre comunidades que dependen de los recursos hídricos de la zona.

Reclaman protección del territorio Lenca

Otro de los aspectos señalados por MILPA está relacionado con posibles daños al patrimonio arqueológico y cultural.

De acuerdo con el comunicado, entregado por los representante de MILPA, las excavaciones realizadas para el desarrollo del proyecto estarían afectando vestigios arqueológicos y elementos del patrimonio material e inmaterial que, según la organización, mantienen una relación histórica con las comunidades originarias de la zona.

MILPA plantea que la defensa del territorio no se limita a la protección de los bosques y las fuentes de agua, sino que también comprende la preservación de la memoria y la identidad cultural de los pueblos ancestrales.

En ese sentido, la organización sostiene que cualquier intervención sobre el territorio debe considerar tanto sus características ambientales como su importancia histórica y cultural.

Preparan acciones ante instituciones

Ante los señalamientos, MILPA anunció una serie de acciones legales. Entre ellas se encuentra la presentación de avisos ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investiguen posibles delitos relacionados con el medio ambiente y la destrucción del patrimonio nacional.

La organización también informó que solicitará medidas cautelares ante el Juzgado Ambiental, con el propósito de lograr la suspensión de las obras mientras se determina el alcance de los posibles impactos denunciados.

Asimismo, anunció que analiza la presentación de recursos de amparo, invocando el artículo 117 de la Constitución de la República, disposición que establece el interés social de la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración y desarrollo de los recursos naturales.

MILPA sostiene que estas acciones buscan evitar que los daños que atribuye al proyecto puedan convertirse en afectaciones permanentes o difíciles de revertir.

Llamado a organizaciones y comunidades

El movimiento indígena hizo también un llamado a organizaciones de derechos humanos, colectivos ambientales, sectores académicos, comunidades y a la diáspora salvadoreña para que den seguimiento a la situación.

A los sectores académicos y ambientalistas les pidió contribuir mediante análisis técnicos, auditorías sociales y otras acciones relacionadas con la protección de la cuenca hidrográfica.

MILPA también exhortó a la población a prestar atención a los efectos que, según su denuncia, puede generar el crecimiento de proyectos inmobiliarios sobre los recursos naturales y los territorios vinculados a comunidades originarias.

La organización resumió su posición con un llamado a defender la cuenca del río Grande de San Miguel y el territorio que identifica como ancestral Lenca.

Las acciones anunciadas ante las instituciones ambientales, fiscales y judiciales serán las vías mediante las cuales, de acuerdo con el comunicado, buscará que se investiguen los hechos denunciados y se determine la existencia o no de responsabilidades.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...