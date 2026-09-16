Afectados de COSAVI presentan demanda ante la CIDH contra el Estado

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El representante de los afectados por el fraude de COSAVI, Juan José Ortiz, informó que han presentado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones a los derechos humanos, se prevé que esta semana, brinden más detalles.

Es de recordar que el pasado 8 de septiembre se cumplió un año del accidente aéreo donde perdieron la vida nueve personas, entre ellas Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC), y Manuel Coto Barrientos, exgerente de COSAVI, este último era el principal implicado en el desvío de fondos, máxima autoridad administrativa y el testigo directo más importante para esclarecer las dinámicas internas de la red de corrupción.

El desfalco de COSAVI asciende a más de 35 millones de dólares, un monto astronómico que pertenecía a miles de asociados que confiaron sus ahorros de toda la vida, indemnizaciones laborales y fondos de retiro a esta entidad cooperativa. La noticia de este desfalco se dio a conocer el 10 de mayo de 2024, hace más de dos años y los ahorrantes de COSAVI siguen esperando su dinero, a pesar que lo necesitan y con urgencia debido a complicaciones de salud, según lo detallan los mismos afectados

El Gobierno no ha resuelto el problema y no ven nada claro. Por ello, Ortiz informó que el mismo día en que se cumplió un año del aparatoso accidente, presentaron ante la CIDH una demanda por “grave violaciones de derechos humanos” ya que a juicio de Ortiz. no se les brindó la pronta y cumplida justicia, luego de haber sido rechazadas las más de cien demandas que presentaron los afectados por COSAVI, en los juzgados nacionales.

La violación a los derechos humanos, el principal, es el de la vida, ya que 15 personas afectadas por el fraude han fallecido sin contar con sus ahorros. Sobre los detalles de la demanda, Ortiz informó que el jueves de esta semana, se brindaría una conferencia de prensa para ahondar en el tema. También, adelantó que, en diciembre, posiblemente, se estaría planificando una reunión con los candidatos presidenciales para firmar un compromiso para la conformación de un fideicomiso como mecanismo para recuperar los ahorros, una propuesta que, de hecho, ya ha sido presentada en la Asamblea Legislativa, pero ignorada por Nuevas Ideas.

Hasta el momento, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) anunció la devolución de los montos de hasta $140 mil a los afectados de COSAVI, pero los afectados no reciben el interés generado por tener dichos ahorros, mientras que denuncian que la SSF se quedaría con ese dinero. En síntesis, Juan José Ortiz, indicó que no existe voluntad política por resolver el tema.

Antecedentes

El 9 de mayo de 2024, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que la cooperativa había sido intervenida debido a una serie de delitos atribuidos a 32 sospechosos, aquiens acuso del delito de desfalco cercano a los $35 millones.

En aquel momento, tanto la Fiscalía como la Superintendencia del Sistiema Financiero informaron que COSAVI estaba siendo investigada desde 2018. Es decir, cuando el caso se hizo público en mayo de 2024, habían transcurrido más de seis años desde que, según las autoridades, existían indicios de irregularidades.

Sin embargo, los afectos afirman que COSAVI era una cooperativa sólida, por eso inició el proceso para convertirse en banco cooperativo, conforme a la Ley de Fomento y Desarrollo de las Cooperativas. La documentación de la entidad estaba siendo evaluada por la SSF cuando se anunció la intervención estatal.

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