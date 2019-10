Yuri Rodríguez, en el ojo de un embrollo burocrático

@DiarioCoLatino

A menos de quince días para el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo, Yuri Rodríguez vivió momentos de incertidumbre, ya que los procesos burocráticos estuvieron a punto de truncar su participación en el certamen mundial.

El atleta, quien ganó oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, denunció en redes sociales que no estaba inscrito para el Mundial, a realizarse del 5 al 10 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos, y cuyo período para confirmar cupo expira este día.

“Me siento frustrado. Estoy entrenando duro para el mundial en Emirates, el cual es muy fuerte, y a esta altura no hay boleto de avión comprado y mi beca está retrasada. No me han inscrito para la competencia, nadie se hace responsable y todo ha quedado en promesas incumplidas”, manifestó el viernes en su cuenta de twitter (@YuriC7sv).

Y es que la preocupación de Yuri Rodríguez nace luego de que el INDES le prometiera apoyo para su preparación y aumento de la beca deportiva, cuando volvió de Lima, pero aún no había recibido nada de lo prometido.

La reacción de Yamil Bukele, presidente del INDES, no se hizo esperar y salió al paso de lo manifestado por el medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Yuri: cuando escribas, por favor sé puntual en tus reclamos, especificando de dónde podría venir el problema. En INDES estamos en plena disposición de ayudar y sacar los proyectos adelante, pero si tu federación o tú no cumplen con los procesos; no podemos proceder como institución”, respondió Yamil, siempre por Twitter.

Luego, el INDES amplió el caso con un comunicado en el que detalló cronológicamente el proceso y mostró las cartas de solicitud de la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo (FSFC).

En su defensa, el Instituto Nacional de los Deportes reveló que, el 30 de agosto, la FSFC solicitó refuerzo presupuestario para el evento de Yuri.

Lo curioso es que la carta enviada tenía escrita la fecha correspondiente a la petición, pero fue recibida por el INDES hasta el 9 de septiembre.

El INDES respondió favorablemente a la solicitud días después, con una misiva recibida por la FSFC el 13 de septiembre.

El comunicado continúa explicando que la Federación de Fisicoculturismo debía realizar los trámites establecidos y, luego, enviar la documentación a la gerencia financiera del instituto.

Otra incongruencia de fechas se refleja en la carta enviada por la FSFC con la información requerida que exige el INDES para erogar fondos.

Esta vez, el documento tiene fecha de enviado el 9 de septiembre, pero este tiene sello recibido en recepción del INDES hasta el 10 de octubre.

Pese a la incompatibilidad de fechas, el Instituto contestó favorablemente a la petición el 11 de octubre; es decir, una día después de que la sellaran de recibido.

Diario Co Latino buscó la versión de la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo sobre el impase burocrático que afectó a Yuri Rodríguez.

De acuerdo al coordinador administrativo de la FSFC, Vladimir Portillo, fueron informados el viernes a las 7:00 p.m., a través de la gestora deportiva del INDES, Marysol de Cortez, de que los fondos ya habían sido desembolsados.

El refuerzo presupuestario, como se dijo anteriormente, es para cubrir los gastos para la participación de Yuri Rodríguez en el Campeonato Mundial e incluye el pago de la beca deportiva.

Este rotativo solicitó la documentación de las peticiones para verificar los datos y fechas expuestas. Diario Co Latino constató que la Federación tiene una copia de la solicitud de fondos, con todos los requisitos exigidos, que reza 9 de septiembre como fecha de envío, pero el sello de recibido en el INDES indica el 10 de octubre.

Este rotativo consultó también a Fabrizzio Hernández, presidente de la FSFC, para que explicara las incongruencias en las fechas de las solicitudes.

Al respecto, el titular del Fisicoculturismo respondió que “tendría que revisar la documentación para ver”, pues recién llegó de Catar, donde la selecta playera participó en los Juegos Mundiales de Playa y él fungió como jefe de misión.