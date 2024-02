Vuelve el fútbol de la Liga Femenina: Así se disputará el torneo Clausura 2024

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El balón volverá a rodar en la Liga Femenina desde este 17 y 18 de febrero, con el desarrollo de la fecha 1 del torneo Clausura 2024. La primera división dio a conocer el calendario para la fase regular del campeonato, que se desarrollará desde el 17 de este mes hasta el 21 de abril, y la gran final se disputará entre el 25 y el 26 de mayo.

La primera jornada se desarrollará el 17-18 de febrero, la segunda 24-25, la tercera entre el 2-3 de marzo, la cuarta el 9-10, y el cierre de la primera vuelta será el 16-17 del mismo mes.

La segunda parte dará inicio el 23-24 del mes de marzo, con la fecha 7, el 30 y el 31, la jornada 8, el 6, el 7 de abril, la 9 el 13 y 14, para cerrar la segunda vuelta, los partidos se disputarán entre el 20 y el 21 del mismo mes.

Los cuartos de final de ida están programados para el 27 y 28 de abril y los de vuelta el 4 y 5 de mayo. Mientras que los partidos de ida de las semifinales se disputarán el 11 y 12 del mismo mes y los de vuelta el 18 y el 19.

La gran final se llevará a cabo entre el 25 y el 26 de mayo para coronar al equipo que se llevará la corona del torneo Clausura 2024.

Calendario

La jornada uno dará inicio este sábado 17 a las 10:00 a.m. en la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), con la serie entre Santa Tecla y las tigrillas de FAS.

El domingo 18 se disputarán cuatro encuentros de la siguiente forma: Alianza vs Platense, en la federación a las 10:00 a.m. Águila vs Dragón en el Juan Francisco Barraza, a las 10:00 a.m. Isidro Metapán vs Once Deportivo a la 1:00 p.m. en el “Calero” Suárez y a las 3:15 p.m. Limeño vs Jocoro.

El martes 20 de febrero, en horario de 2:00 p.m., Firpo enfrentará al Fuerte San Francisco en la “caldera del diablo”, en Usulután.