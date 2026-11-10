Vivienda utiliza mano de obra de presos en fase de confianza, pero no detalla número de participantes

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, reveló que privados de libertad en fase de confianza, participan en proyectos habitacionales bajo el programa de Gestión Social y Fortalecimiento Comunitario; para que luego de cumplir su pena, puedan dedicarse al rubro.

La ministra fue la primera invitada este lunes en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, donde se estudia el Presupuesto General del Estado 2027. En su participación, la funcionaria detalló los programas que ejecuta el Ministerio de Vivienda.

Uno de ellos, es el programa de “Gestión Social y Fortalecimiento Comunitario”, donde se le asignan para 2027, un total de $58,885, los cuales serán destinados para capacitación de los beneficiarios en diferentes actividades de construcción y mejoramiento habitacional. Entre las actividades se incluyen la colocación de pisos, sustitución de techos, instalación de ventanas, levantamiento de paredes.

Según detalló la funcionaria, “el objetivo es dotar a las familias de conocimiento y capacidades técnicas que puedan facilitar su inserción laboral en el sector de construcción y contribuir a mejorar la economía de sus hogares”.

La funcionaria señaló que en este programa también han “ayudado y apoyado a los presos en fase de confianza”. Sol señaló que cuando se ha tenido la mano de obra de los presos en fase de confianza y luego, al cumplir su pena, estos, se incorporan a la sociedad en trabajos que aprendieron por medio de proyectos de vivienda; “eso nos llena de satisfacción, poder ayudar en estas segundas oportunidades a personas que están cumpliendo su condena y que quieren regresar a la sociedad de una manera diferente”.

Sin embargo, Michelle Sol no detalló cuántos privados de libertad participan en este programa ni bajo qué condiciones participan. Los legisladores tampoco cuestionaron sobre el tema.

En 2022, la Presidencia de El Salvador informó que reos en fase de confianza trabajan de forma articulada con el Ministerio de Vivienda en áreas de la construcción de viviendas. En ese momento, se informó que los internos han sido beneficiados con las capacitaciones recibidas en albañilería, fontanería, electricidad, metalmecánica, soldadura y otros oficios.

La ministra de Vivienda informó que el presupuesto para 2027 para su institución sería de $13,577,600, de los cuales $7,334,445, serán asignados para proyectos habitacionales, el 54% del presupuesto institucional. Mientras que $6,243,155, el restante, serán para el funcionamiento de la institución.

La ministra Sol detalló que dentro de los proyectos se encuentra el Programa de Rescate de la Función Habitacional en el Centro Histórico de San Salvador, para el cual se han asignado $4,037,060. Este proyecto ha funcionado mediante la implementación de cooperativas de vivienda por ayuda mutua.

Con el monto se desarrollaría la segunda fase, según expuso la titular de Vivienda y recordó que durante la primera se construyeron tres proyectos habitacionales. Estos han beneficiado a 104 familias organizadas en cooperativas: una en el barrio San Esteban, ACOV UVD, con 40 apartamentos y dos en el barrio Candelaria, ACOVIPRI y ACOVIAMFU, ambas en el barrio Candelaria y cada una con 32 apartamentos.

Por otra parte, para el Programa de Construcción de Obras Complementarias del Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios, a Nivel Nacional se orientaría $1,000,000.

Mientras que para el Programa de Reducción de daños en Asentamientos Urbanos Precarios ubicados en zonas de riesgo por vientos en el AMSS-MIVI-KFW, enfocado en mejorar las condiciones de familias que residen en zonas vulnerables, la titular del MIVI señaló que se utilizarían $619,995. Además, destacó que para el fortalecimiento Institucional y la administración de este proyecto se emplearían $118,505.

Asimismo, la ministra de Vivienda expuso que para el Proyecto de Construcción de Complejo Habitacional La Bretaña, desarrollado en el distrito de San Martín, en San Salvador Este, se tienen previstos $1,500,000.

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