CASATUR reúne a líderes turísticos para establecer prioridades en 2027

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Saúl Méndez

Colaborador

La Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) inauguró este lunes, junto a la ministra de Turismo, Morena Valdez, el segundo Congreso Anual de Turismo El Salvador 2026, un espacio que reúne a empresarios y expertos nacionales e internacionales para definir estrategias orientadas a incrementar el valor de la oferta turística, mejorar la atención a los visitantes y generar mayores ingresos para el sector.

El congreso, que se desarrolla este 9 y 10 de noviembre, busca aprovechar el crecimiento de la llegada de turistas internacionales mediante iniciativas que promuevan estadías más prolongadas, mayor gasto de los visitantes y mejores experiencias en los destinos del país.

Durante la primera jornada, alrededor de 200 líderes de la industria participaron en una votación en vivo para establecer las 10 prioridades del sector, a partir de las cuales se discutirán las principales necesidades y oportunidades de la actividad turística de cara a 2027.

Entre los expertos internacionales invitados estuvo Sol Freixa, vicepresidenta comercial de Amadeus, compañía tecnológica especializada en la industria de viajes y turismo, quien presentó una perspectiva global sobre las tendencias del mercado y las oportunidades para que El Salvador genere mayor valor a partir de su oferta turística.

Por su parte, Daniel Lezaca, director comercial sénior de Amadeus para Colombia, el Caribe y Centroamérica, abordó estrategias para mejorar las diferentes etapas de la experiencia del visitante, desde su llegada y estadía hasta el gasto, la fidelización y la recomendación de los destinos. También analizó aspectos relacionados con los canales de distribución, la venta directa y las herramientas disponibles para las pequeñas y medianas empresas turísticas.

El congreso también contó con la participación de Luis Pineda, capacitador corporativo y consultor especializado en ciencias de la felicidad y psicología positiva aplicadas al turismo, quien centró su intervención en el papel del personal que atiende a los visitantes y su influencia en la generación de valor para la industria.

Durante la inauguración, Carlos Umaña, presidente de CASATUR, instó a los empresarios a proponer medidas que permitan transformar el crecimiento en la llegada de visitantes en mayores beneficios para las empresas, los destinos y los trabajadores del sector.

Las propuestas serán recopiladas mediante espacios de discusión y votación en los que participarán turoperadores, agencias de viajes, aerolíneas, transportistas, guías turísticos y empresarios hoteleros y restauranteros. El objetivo es entregar las prioridades del turismo para 2027 a la ministra Morena Valdez al cierre del congreso, este martes 10 de noviembre.

La funcionaria participará en dos momentos centrales del encuentro: el conversatorio país y la recepción de las propuestas del sector. Valdez ha señalado que la estrategia turística para 2027 contempla la consolidación de eventos de clase mundial, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la infraestructura y conectividad, además de una apuesta por mejorar la hospitalidad, la calidad del servicio y las experiencias diferenciadas para atraer visitantes con mayor capacidad de gasto.

«El Salvador se sigue posicionando en la región como un destino atractivo para visitar, invertir y vivir, y eso exige al sector estar a la vanguardia y atento a las nuevas tendencias. Por ello es clave el trabajo coordinado con la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR), y este congreso es una muestra de ello: un espacio que reúne a los líderes del sector para responder a ese desafío», expresó la ministra.

Valdez agregó que las propuestas que surjan del encuentro serán un insumo para continuar construyendo la visión turística del país.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Turismo (MITUR), entre enero y octubre de 2026 El Salvador recibió 3,920,726 visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento del 19 % en comparación con el mismo período de 2025.

Guatemala encabezó los países de residencia de los visitantes, con 1,603,239 personas, seguido de Estados Unidos, con 1,028,829; Honduras, con 804,076; y el resto del mundo, con 484,582.

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