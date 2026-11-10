Mujeres lideran huertos comunitarios y acciones ambientales en Chalatenango Sur

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PROVIDA empezó el mes de noviembre con diferentes iniciativas comunitarias en Chalatenango Sur, orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria, promover la agroecología y mejorar la gestión y protección de los recursos hídricos, con la participación activa de mujeres y organizaciones locales.

Uno de los esfuerzos en esta materia fue el establecimiento de huertos comunitarios en Sumpul Chacones y sus caseríos, liderados por mujeres, con el propósito de contribuir a la disponibilidad de alimentos, fomentar una nutrición saludable y fortalecer la autonomía de las comunidades.

La organización destacó que estos espacios permiten impulsar la seguridad y soberanía alimentaria mediante prácticas agroecológicas, al mismo tiempo que promueven la participación de las mujeres y el trabajo colectivo.

La iniciativa forma parte del proyecto «Mujeres Organizadas contra el cambio climático a través de la Agroecología en San Francisco Morazán, Chalatenango», con el apoyo de Solidaridad Internacional Andalucía y el financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Como parte de las acciones para fortalecer la gestión comunitaria del agua, PROVIDA también realizó la entrega de equipo a cinco juntas de agua de Chalatenango Sur, correspondientes a las comunidades de Arcatao, Las Minas, La Ceiba, Los Ramírez y El Jícaro.

Los recursos entregados permitirán mejorar los procesos administrativos, el control de usuarios, la elaboración de informes y la rendición de cuentas, además de fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias responsables de la administración del recurso hídrico.

En cuanto a sensibilización ambiental, la asociación desarrolló la primera jornada de elaboración de un mural comunitario en Los Ramírez, cantón Las Minas, bajo el lema «Los efectos del cambio climático en los recursos hídricos». La actividad reunió a habitantes de la zona para utilizar el arte como herramienta de reflexión sobre la importancia de proteger las fuentes de agua y los recursos naturales.

PROVIDA también acompañó a la junta de agua de Arcatao en trabajos de conservación y protección de una zona de recarga hídrica, mediante la construcción y el mantenimiento de acequias. Estas estructuras contribuyen a regular el flujo del agua, favorecer su infiltración hacia los mantos acuíferos y reducir la pérdida del recurso, lo que permite proteger las fuentes de abastecimiento de la comunidad.

Las distintas actividades cuentan con el apoyo de Solidaridad Internacional Andalucía y el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

PROVIDA es una organización humanitaria y de desarrollo sin fines de lucro que, durante más de 40 años, ha promovido el desarrollo humano sostenible en El Salvador. Su trabajo está enfocado en la defensa de los derechos humanos, la inclusión y la equidad de género, mediante procesos de fortalecimiento de las capacidades locales y la participación de comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

Con estas iniciativas, la organización busca contribuir a un modelo de desarrollo sustentable, justo y equitativo, en el que las comunidades tengan mayor participación en las decisiones relacionadas con sus recursos naturales y sus condiciones de vida.

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