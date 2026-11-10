Rafael Lemus: “El crecimiento económico de El Salvador beneficia a pocos y aumenta la pobreza extrema”

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El economista Rafael Lemus advirtió que El Salvador enfrenta un modelo de crecimiento económico excluyente, en el que algunos sectores empresariales acumulan beneficios mientras miles de familias continúan enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades básicas, acceder a una vivienda.

Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Lemus sostuvo que el crecimiento económico debe evaluarse no solamente por las cifras macroeconómicas, sino por su capacidad para mejorar las condiciones materiales de la población, particularmente de los sectores más vulnerables.

El economista, quien confirmó que participará como candidato a diputado por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en el departamento de La Libertad para las próximas elecciones, señaló que las políticas gubernamentales no están respondiendo adecuadamente a las necesidades de los trabajadores, vendedores informales y personas en situación de pobreza.

“Es cierto que la economía ahora crece más, pero también es cierto que crecemos acompañados de más pobres extremos”, afirmó.

Desalojos y nuevos pobres extremos

Uno de los temas de la conversación fue la situación de los comerciantes informales desalojados del centro histórico de San Salvador, particularmente de quienes ocupaban espacios en la calle Rubén Darío en abril de 2022.

Durante la entrevista se presentó un reportaje audiovisual que recoge los testimonios de vendedores afectados por los desalojos. Una de las comerciantes relató que, después de perder su espacio de trabajo, su familia ha tenido dificultades para alimentarse y, en ocasiones, debe prescindir de alguno de los tres tiempos de comida.

Para Lemus, este tipo de situaciones evidencia cómo una decisión de reordenamiento urbano puede convertirse en un problema económico y social cuando no existen alternativas laborales y condiciones para que las personas continúen generando ingresos.

El economista calificó a estos comerciantes como nuevos pobres extremos, al considerar que sus ingresos ya no les permiten cubrir siquiera las necesidades alimentarias de sus hogares.

Explicó que una persona necesita aproximadamente 8.60 dólares diarios para cubrir los alimentos, según el cálculo que expuso durante la entrevista. Sin embargo, cuando se trata de familias integradas por varias personas, esa cantidad resulta insuficiente para garantizar una alimentación adecuada.

También cuestionó que las alternativas ofrecidas por las autoridades municipales no hayan respondido a las necesidades de todos los vendedores desalojados.

Lemus agregó que los comerciantes de los mercados también enfrentan dificultades, debido al incremento de precios y la reducción de las ventas. A su juicio, los agro mercados impulsados por el Gobierno, aunque ofrecen productos a precios más bajos, generan competencia para los pequeños vendedores que dependen de esas actividades para subsistir.

La pobreza no es una decisión individual

Ante la idea de que las personas permanecen en condiciones de pobreza porque no se esfuerzan lo suficiente, Lemus consideró que esa interpretación desconoce las condiciones materiales que determinan las oportunidades de cada familia.

Para explicar su posición, relató que creció en un hogar con importantes limitaciones económicas. Era el menor de siete hermanos y su padre murió cuando él tenía cuatro años. Su madre no había trabajado fuera del hogar y su padre, quien era obrero, sostenía a la familia mediante jornadas laborales de hasta dos turnos.

Según recordó, sus hermanos mayores y su madre hicieron esfuerzos para que los demás pudieran estudiar y salir adelante.

Sin embargo, señaló que no todas las familias cuentan con esa posibilidad de apoyo y que muchos niños deben incorporarse desde temprana edad a actividades de subsistencia para ayudar a sus padres o familiares.

“Las condiciones materiales de la gente, si no tienen un apoyo, no van a salir adelante”, sostuvo.

Vivienda inaccesible para los trabajadores

Lemus también cuestionó el costo de los proyectos habitacionales que se construyen actualmente en el país y afirmó que sus precios están fuera del alcance de la mayoría de trabajadores salvadoreños.

Indicó que algunas de las viviendas más económicas rondan los 150,000 dólares y que incluso las propiedades de 100,000 dólares implicarían cuotas mensuales superiores a los 1,000 dólares.

A su juicio, estas condiciones dejan fuera a la mayor parte de los trabajadores y evidencian que la construcción está orientada principalmente a sectores de mayores recursos y al mercado de alquiler.

Además, cuestionó las autorizaciones para construir en áreas que considera ambientalmente vulnerables y relacionó esa situación con las reformas que, según afirmó, han facilitado el desarrollo de proyectos en terrenos anteriormente protegidos.

Menos inversión social y beneficios fiscales

El economista sostuvo que el Gobierno tiene responsabilidad directa en la generación de condiciones para mejorar la vida de la población, mediante políticas públicas, programas sociales, servicios básicos y oportunidades de empleo.

En ese sentido, cuestionó los beneficios fiscales otorgados a sectores como la construcción, el turismo, los criptoactivos y quienes adquieren títulos de deuda gubernamental.

Según Lemus, las exenciones y tratamientos tributarios preferenciales reducen los recursos que el Estado podría utilizar para financiar programas de educación, salud, infraestructura y asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad.

También comparó las políticas sociales de anteriores administraciones con las actuales. Mencionó programas como Red Solidaria, la Pensión Básica Universal y los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS), creados en el primer gobierno del FMLN que, a su juicio, permitían atender necesidades de sectores que actualmente enfrentan mayores dificultades.

Manifestó preocupación por la asignación presupuestaria destinada a la población adulta mayor en pobreza extrema y afirmó que el próximo año podría experimentar una reducción.

Para Lemus, resulta contradictorio que mientras el presupuesto gubernamental ha aumentado, los recursos destinados a programas de atención social no tengan el mismo comportamiento.

Crecimiento económico sin oportunidades

El economista también cuestionó la calidad del crecimiento económico registrado durante los últimos años. Explicó que la construcción y las remesas han sido dos motores importantes de la actividad económica, pero advirtió que ambos muestran señales de desaceleración.

En el caso de la construcción, insistió en que buena parte de los proyectos no responde a las necesidades habitacionales de los trabajadores. Respecto a las remesas, señaló que su crecimiento se ha reducido considerablemente, después de registrar incrementos más elevados.

Asimismo, recordó que entre el 65 % y el 70 % de la población económicamente activa trabaja en condiciones de informalidad, una situación que limita el acceso a prestaciones sociales y estabilidad laboral.

Lemus consideró que corresponde al Gobierno generar condiciones de estabilidad económica y política que faciliten la inversión y la creación de empleos. Sin embargo, cuestionó las decisiones institucionales adoptadas durante la administración de Nayib Bukele.

Aunque reconoció que la reducción de la actividad de las pandillas ha generado mejores condiciones de seguridad para la población, afirmó que existe un deterioro de la institucionalidad democrática.

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