Manuel Flores afirma que el aumento del costo de vida es lo que más reciente la población

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, señaló nuevamente que el tema económico es el más sentido por la población; mientras que el Gobierno hace poco o nada para solventar esta situación.

En conferencia de prensa, el dirigente político señaló que el costo de la canasta básica “ha subido de manera exorbitante”, mientras que el salario mínimo “se mantiene congelado” y los combustibles no han bajado sus precios; por el contrario, desde enero a la fecha se ha aumentado casi un dólar, tras breves incrementos y estar estables; sin reducciones.

Ante esa situación, a juicio de Flores, el Gobierno debe dar explicaciones a la ciudadanía sobre el trabajo que se ha realizado o se trata de realizar para mitigar los daños de los problemas antes planteados.

“La familia salvadoreña necesita resultados, propuestas claras, necesita tener comida en su mesa, necesita tener recibos acordes a la realidad, necesita precios acordes a la realidad”, comentó Flores.

Según comentó el dirigente político, cuando se va a los territorios, lo que la población les manifiesta “son quejas”, “de que se gana a los salvadoreños, pero se gasta a los estadounidenses. ¿Qué quiere decir con esto? Lo mismo vale una hamburguesa en Estados Unidos que en El Salvador. Acá es más cara incluso la botella de agua que en Estados Unidos”.

Flores comparó los precios y lo que ganan los trabajadores en aquel país con respecto a lo que se gana en El Salvador; “hay una gran diferencia y muy marcada”. Flores remarcó que El Salvador enfrenta realidades muy difíciles como “el abandono del agro, los precios elevados de la canasta básica especialmente frutas, verduras, hortalizas, frijoles, maíz, el azúcar, la manteca, el aceite”.

Mientras que desayunar / almorzar en un establecimiento comercial puede rondar los $8; “por muy sencillo que sea, una media piernita de pollo, un poco de arroz ensalada, una tortilla, $6, $5 y eso es lo que el salvadoreño vive y experimenta todos los días”, a ello sumado el problema del tráfico que cada día es más intento.

“No hay una política sobre movilidad; hicieron propuestas a lo largo de todas las campañas pasadas y no han resuelto y no han resuelto absolutamente nada, por eso es importante que nuestra población abra un poco más los ojos a la realidad”, destacó Flores en conferencia de prensa.

Manuel “El Chino” Flores planteó que El Salvador atraviesa por una crisis económica muy severa, mientras que se ha convertido en el país “más endeudado”. De hecho, El Salvador se ha mantenido entre los países de América Latina con mayor endeudamiento gubernamental según el Global Debt Monitor del Institute of International Finance (IIF). La deuda nacional equivaldría al 85.8% del PIB al cierre del segundo trimestre de este año, solo por debajo de Brasil con una deuda equivalente al 97.3% de su PIB.

“La deuda pública aumentó en $229 millones solo en septiembre, o sea llegó a $35,268 millones y si usted va a la Asamblea, cada vez que hay plenaria, hay préstamos y la gente se pregunta ¿para dónde va el dinero? porque lo que no vemos en las comunidades son obras y ¿aquel dicho famoso que decía? ´el dinero alcanza cuando nadie roba´, la gente hoy se pregunta ¿a dónde se va el dinero? ¿a dónde están las obras?”, cuestionó Flores.

De hecho, datos del Banco Central de Reserva (BCR) señalan que, al cierre de septiembre pasado, la deuda pública total del país es por $35,267.92 millones.

Proceso de inscribe de candidatos

El secretario general del FMLN también se refirió al proceso de inscripción de los candidatos a diputados, donde Nuevas Ideas usó al personal institucional de la Asamblea Legislativa, de Gobierno y Municipales “para poder llenar una cuadra”.

“Ya la gente no les cree; porque todos los ciclos se acaban más cuando no le cumplís, no todo es propaganda, no todo es show, no todo es luces, cámaras de acción; por eso ahora, cuando uno visita los pueblos, no solo los centros históricos, sino las comunidades, los caseríos, los barrios, el mercado, la gente le pide que no paremos, que continuemos proponiendo así como hemos hecho, así como lo está haciendo el doctor Aguirre y Madaí Santos”, concluyó Flores.

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