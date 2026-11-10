Precios de combustibles mantendrán su precio

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Una vez más más, los precios de los combustibles se mantendrán sin variación, así lo informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

Los precios de referencia para la gasolina superior serán: zona central, $5.13 y $5.14 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular $4.80 en la zona central y $4.81 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el Diésel costará un precio uniforme de $4.86 en las tres zonas del país. Estos precios se mantendrán vigentes a partir de este martes 10 de noviembre hasta el 24 del mismo.

Según la DGEGM, institución adscrita al Ministerio de Economía, los precios de los combustibles se ven afectados por diversos factores, entre ellos, la disminución de las exportaciones de petróleo por el estrecho de Ormuz, lo que genera incertidumbre en los precios internacionales de los hidrocarburos.

Otro de los factores son los ataques estadounidenses contra la isla de Qeshm, que eleva las tensiones con Irán, afectando los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Las disminuciones continuas durante octubre de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, lo que aumenta la incertidumbre en los precios internacionales de los hidrocarburos.

Sobre el trabajo nacional que realiza el Gobierno, la dirección señaló que “el trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras ha permitido mantener estables los precios de las gasolinas y el diésel para la población, en medio de un entorno internacional volátil, ubicando a El Salvador entre los países con combustibles más competitivos de la región”.

Es de recordar que, desde el 2 de marzo de este año, la gasolina no ha bajado su precio, se ha incrementado y mantenido; desde entonces a la fecha, se ha aumentado en nueve ocasiones y en 10 (con la actual) ocasiones ha mantenido sus precios.

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