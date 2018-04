Vigilia permanente y condena mundial por encarcelamiento de Lula

Compartir ! tweet





Curitiba/AFP

Eugenia Logiuratto/Marie Hospital

PL/Agencias

El expresidente Lula pasó su primera noche en la cárcel, pero sus partidarios mantendrán la presión con una “vigilia permanente” en Curitiba (sur de Brasil) y apuestan por un rápido cambio de jurisprudencia que permita liberarlo.

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), de 72 años, llegó en helicóptero la noche del sábado a la sede policial donde empezó a purgar su pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Es el primer expresidente de Brasil encarcelado por un delito común.

Su llegada causó una conmoción en esta ciudad conservadora, con disturbios entre simpatizantes de Lula y los agentes que custodiaban la sede de la Policía Federal donde se halla la celda de Lula.

“La ciudad de Curitiba será el centro de nuestra acción política. Sólo saldremos de aquí cuando Lula salga. Esta vigilia será permanente”, proclamó la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, poco después de que la policía lanzara bombas de gas lacrimógeno y balas de gomas para dispersar a la multitud agitada.

Lula, que lidera las encuestas para las elecciones de octubre, “no es un preso común, es un preso político, el primer preso político después de la reapertura democrática” en 1985, añadió Hoffman.

Partidos políticos y movimientos sociales de izquierda comenzaron este domingo a articular su “resistencia”.

El estudiante Christopher Ferreira, de 21 años, pasó la noche en un campamento callejero al borde del perímetro policial, equipado con tiendas, colchones inflables y bastante abrigo. Una inscripción sobre un cartón indicaba el lugar de la “secretaría operativa” donde atenderían a la prensa.

“Pasamos la noche aquí en resistencia junto con todos los compañeros que están prestando solidaridad al presidente Lula”, explicó Ferreira a la AFP.

Según la Central Única de Trabajadores (CUT), el movimiento espera la llegada de decenas de caravanas de todas partes de Brasil.

¿Podría ser liberado?

Pero ¿qué es lo que alimenta la esperanza de sus seguidores?

El próximo miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) podría incluir en su agenda un nuevo debate sobre un asunto clave: a partir de qué momento un condenado puede empezar a cumplir su pena de prisión.

Según la jurisprudencia actual, esto es posible a partir de un fallo de segunda instancia, como el que profirió en enero un tribunal de apelaciones contra Lula.

Dicha jurisprudencia fue establecida por el STF en 2016 -por una estrecha mayoría de 6 votos contra 5- y viene siendo aplicada por varios jueces de segunda instancia para ordenar la prisión una vez confirmadas las condenas.

El máximo tribunal del país denegó la semana pasada un recurso de la defensa de Lula para evitar que fuese preso; pero una de las magistradas que votó contra Lula, Rosa Weber, dio a entender que era favorable a modificar la jurisprudencia actual cuando el asunto fuese tratado de forma general, y no por un caso específico.

Y eso podría ocurrir el próximo miércoles, si otro de los jueces del máximo tribunal pide, como anunció, incluir el tema en la agenda de sesiones. Aunque también, en un laberinto legal que parece no tener fin, la discusión podría ser postergada, sin fecha de reanudación, si un juez dice que precisa tiempo para pensárselo.

Pese a que la novela jurídica podría tener nuevos capítulos, los detractores de Lula celebraron eufóricos, descorchando botellas de espumantes, que “finalmente” esté en prisión.

Quiero “que Lula permanezca mucho tiempo allí”, pidió Mauro Celli, un empresario de 49 años que pasaba pedaleando junto a otros ciclistas por las inmediaciones de la Policía Federal de Curitiba este domingo.

El expresidente, que se declara inocente y perseguido por las “élites”, se dice esperanzado.

“Estoy con la conciencia tranquila. Puede demorar un poco, pero voy a vencer esta batalla”, dijo a sus seguidores en un video grabado el viernes y publicado en su página de Facebook el domingo por la mañana.

“Buen fin de semana y, si Dios quiere, quién sabe, la semana que viene estaremos juntos”, guiñó.

Condenas mundiales

Venezuela: Lula es víctima de una “inquisición judicial”

El gobierno de Venezuela calificó el encarcelamiento de Lula como una “inquisición judicial” que busca “impedir” que gane la presidencia.

“Venezuela manifiesta su absoluta solidaridad con el expresidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, víctima de una inquisición judicial”, señala un comunicado de la Cancillería.

Para el gobierno de Nicolás Maduro, “la derecha brasileña e internacional, en componenda con el servil imperialismo, pretende impedir que” los brasileños elijan a Lula nuevamente como su presidente en los próximos comicios de octubre.

“El compañero Lula es el mayor dirigente popular en la historia política de la nación suramericana”, añade la nota.

Evo Morales: ‘Hoy más que nunca estamos contigo hermano Lula da Silva’

En un día decisivo para el brasileño Lula da Silva, el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma se pronunció a través de su cuenta de Twitter. El mandatario le brindó su pleno respaldo y aclaró que se está realizando una “injusticia” con su detención.

A través de su cuenta de Twitter comienza diciendo “estamos presenciando una de las injusticias más grandes del siglo XXI”. Pero además, muestra un video que hace un recorrido por la vida política de quien fue el presidente más popular de Brasil entre 2003 y 2010.

“Quieren encarcelar a un hombre inocente que dio la vida por su país, que sacó a miles de brasileños de la miseria y del hambre”, añade en el texto. Y cierra con un: “hoy más que nunca estamos contigo hermano #LulaValeALuta. El apoyo del presidente nacional ha sido constante en los últimos días.

Lo manifestó antes escribiendo “Repudiamos decisión indignante de la justicia de Brasil, amenazada por oligarquías corruptas, negó el derecho constitucional del Hno. Lula da Silva a defenderse en libertad. Esa sentencia ilegítima es un golpe institucional contra la democracia del pueblo de Brasil”.

Nicaragua se solidariza con Lula

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicemandataria Rosario Murillo expresaron solidaridad al exdignatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, luego que el Supremo Tribunal de ese país le negara un recurso de habeas corpus.

‘Lo primero que queremos destacar es el mensaje de solidaridad, de fuerza, de cariño que hemos hecho llegar a nombre de todo nuestro pueblo al querido compañero presidente de Brasil, dos veces, Luiz Inácio Lula da Silva’, manifestó Murillo en su habitual espacio informativo.

La vicemandataria nicaragüense subrayó que Ortega, al igual que ella, se comunicaron con Lula y hablaron a nombre de todas las familias nicaragüenses ‘en esta etapa de lucha que debemos seguir haciendo victoriosos, fortalecidos en la unidad de los pueblos de la patria grande’.

Posteriormente Murillo dio lectura a una carta enviada al expresidente brasileño, a quien califican de hermano y compañero, así como hombre de lucha, ‘para inspiración y orgullo de toda Nuestramérica-Caribeña’.

‘Te hemos conocido y admirado en todas las etapas de esas magníficas batallas que has librado, como alma de nuestros pueblos que crecen, se agigantan, defendiendo nuestros derechos ancestrales y actuales, a la libertad, a los patrimonios, al trabajo, a la justicia, a la democracia, y a la paz’, señala el mensaje.

El texto también subraya que en las circunstancias actuales, la figura de Lula se alza desde todas las batallas y victorias.

‘Con Fidel, con Chávez, comandantes eternos, con vos, y con todos los grandes, héroes, próceres, líderes y brillantes banderas de estas tierras sagradas, vibramos hoy, reconociendo los caminos venideros, difíciles, pero sendas de victorias que debemos construir’, enfatiza.

Por otra parte, el mensaje advierte que los guardianes de los intereses imperiales y oligárquicos se han pronunciado contra Lula, pero sus decisiones atizan más el fuego liberador de los pueblos.

“Hecho gravísimo”, dice Cuba

Cuba denunció el encarcelamiento del Luiz Inácio Lula da Silva como un “hecho gravísimo” que busca impedir que el líder mas popular sea candidato a la presidencia de Brasil.

“Cuba denuncia el encarcelamiento con fines políticos del compañero Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva que constituye un hecho gravísimo al intentar impedir que el líder más popular de Brasil sea candidato a la presidencia de ese país”, dijo la cancillería.

En la segunda declaración de apoyo a Lula en una semana, La Habana dijo que el líder brasileño es “víctima de una injusta persecución política, judicial y mediática”.

Esa persecución “tiene el propósito de criminalizar a un líder emblemático de Nuestra América y a las fuerzas políticas y sociales que emprendieron el camino hacia un Brasil más justo”, añadió.

“Al encarcelar a Lula se aspira a revertir los progresos y conquistas sociales de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, entre ellos el haber sacado de la pobreza a millones de brasileños”, señala la declaración cubana.

A “Lula y al pueblo brasileño no les faltará el apoyo de gobiernos, organizaciones, fuerzas políticas y movimientos sociales en numerosos países de todas las regiones”, afirma La Habana.

Izquierda de Francia: “golpe de Estado judicial”

El dirigente de la izquierda radical francesa Jean-Luc Melenchon calificó el encarcelamiento de Lula como “golpe de Estado judicial” cometido por la “oligarquía” brasileña y Estados Unidos para impedir que vuelva al poder.

“Es un golpe de Estado judicial”, declaró el fundador del partido Francia Insumisa a la emisora de radio Europe 1, recordando la gran ventaja que daban los sondeos al expresidente brasileño para las presidenciales de octubre.

“Ha habido corrupción en Brasil (…) pero aquí estamos hablando de Lula”, dijo Melenchon.

“Lula está acusado de ser un corrupto: yo digo que es mentira, Lula no es corrupto, es un medio que han encontrado la oligarquía y los Estados Unidos de América para impedir que sea candidato y gane de nuevo unas elecciones y haga una política favorable a los pobres, a los humillados y a los oprimidos que son muy numerosos en Brasil”, agregó.

“No sé cómo va a evolucionar todo esto”, afirmó el diputado francés, que también aludió al candidato de la izquierda mexicana Andrés Manuel López Obrador, favorito según los sondeos en las presidenciales de julio, con quien tuvo una conversación telefónica.

“Cuando se despide al teléfono, nos dice: ‘adiós y hasta la próxima si aún sigo con vida'”, aseguró.

Protestas en México

Simpatizantes del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva se manifestaron este domingo en el centro de la Ciudad de México contra el juicio en su contra que catalogaron como “un fraude”.

Con pancartas en las que se leía en portugués “¡Lula livre! ¡Lula livre!”, una veintena de manifestantes, la mayoría brasileños, se reunieron en las escalinatas del céntrico monumento Ángel de la Independencia.

El proceso penal “va acabar con lo que se pudo hacer (durante el mandato Lula), que no fue tanto pero fue algo en beneficio del país”, dijo en la protesta, la brasileña Regina Crespo, del Colectivo México-Brasil.

“Creemos que en Brasil se está viviendo una dictadura (…) ahora que Lula está encabezando las encuestas, pues lo encarcelan”, comentó a su vez Leonardo Buccio, un mexicano comerciante de 54 años, entre pancartas que decían “Por la defensa de las conquistas populares ¡Lula Libre!”.

“¡Moro, tu justicia es un fraude!”, decían varias pancartas en referencia al juez brasileño Sergio Moro, que el jueves emitió una orden de prisión contra Lula, condenándolo a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.

“Un retroceso”: Partido Comunista de España

El Partido Comunista de España (PCE) rechazó la condena dictada por el juez Moro contra el expresidente Lula da Silva. “No es casual que la persecución contra Lula se enmarca en un contexto de retroceso de los proyectos progresistas en América Latina mediante los cuales se atajaron años de marginación y pobreza”, dice el comunicado.

Obreros de Bolivia: “Hay golpes judiciales”



El secretario ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB), Juan Carlos Huarachi, apoyó al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y alertó de que están ocurriendo en la región golpes de Estado judiciales.

“Lamentablemente de esta parte si bien no hay golpes de Estado militares ahora está habiendo golpes de Estado judiciales y eso nos preocupa’, subrayó el dirigente sindical. Huarachi destacó que Lula da Silva es un referente a nivel internacional y mundial por defender a la clase trabajadora y a los pobres” sostuvo.

Asimismo, dijo, “ha dado una línea estructural en toda Latinoamérica y eso es importante para nosotros; la Central Obrera Boliviana ha hecho conocer estos temas, y seguramente en los escenarios que vengan vamos a destacar al compañero y camarada Lula da Silva”.

Líderes de izquierda Latinoamericana

Rafael Correa

Uno de sus antiguos aliados, Rafael Correa, también ha hecho del caso un asunto de resistencia contra lo que ve como un repliegue conservador, no solo en Brasil, sino en toda la región. La defensa de Lula para él coincide, además, con el intento de proteger su legado.

El exmandatario ecuatoriano ha impulsado un nuevo partido, Movimiento Revolución Ciudadana, que se volcó en una campaña a favor del exlíder sindical brasileño. “¡Todo un pueblo se levanta para defender a Lula!”, prorrumpió, también a través de su cuenta de Twitter. “Años de infamias de la prensa corrupta brasileña no han podido destruirlo, como tampoco podrán con nosotros”, agregó.

Cristina Fernández

La expresidenta argentina Cristina Fernández opinó al conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Brasil que este caso acabará reforzando a Lula. “Va a ganar las próximas elecciones presidenciales y las élites del poder, a las que nunca les interesó ni la justicia ni la democracia, utilizan el aparato judicial para su proscripción. Todo nuestro afecto para con él”, señaló.

Gustavo Petro

En Colombia, que celebra elecciones presidenciales el 27 de mayo, no hubo reacciones oficiales, al igual que en México. El candidato a la presidencia del país andino Gustavo Petro, el único aspirante nítidamente de izquierdas, fue el único en solidarizarse con el exmandatario. “Después de un pronunciamiento militar, la corte suprema del Brasil se lleva preso a Lula. Solo la reacción del pueblo brasileño puede detener el asesinato de la democracia”.

FARC

También lo hizo el partido de la antigua guerrilla de las FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

“Rechazamos que, igual como ocurrió con la expresidenta Dilma Rousseff, se recurra a prácticas cuestionables jurídicamente, que desdibujan el deber ser de una democracia, con el propósito de deslegitimar y cerrar el paso a su adversario político”, afirmó la FARC a través de un comunicado.

José Mujica

En declaraciones recogidas por radio Monte Carlo, Mujica dijo que “no es Lula el problema de fondo”, sino que “el problema es Brasil, el destino futuro de Brasil. Ese paquete hay que verlo globalmente”.

“Sacaron a Dilma (Rousseff) como chicharra de un ala (…) hay un discurso reaccionario en Brasil, un comandante en jefe sale a decir un poco menos ´cuidado que yo tengo el garrote´”, agregó el senador uruguayo.

Y opinó que en el país vecino “hay un Estado de Derecho bastante maltrecho”. Luego, continuó: “Se supone que el Derecho con todos los defectos que tiene cualquier construcción humana intenta dar garantías para que funcione la sociedad”.

“El juicio por convicción, por encima de las pruebas, deja las cosas bastante enclenque. Pero no me quiero meter en las cuestiones jurídicas, lo que me preocupa es el cuadro político”, dijo Mujica.

El expresidente expresó “toda mi solidaridad con Lula, siempre que llovió paró, pero en realidad lo presentía”.

“Porque si fueron capaces de dar el paso que dieron con Dilma, (de implantar) el paquete de medidas de carácter conservador que inmediatamente tomaron…ese proyecto no se iba a detener en tratar de hacerle una zancadilla a Lula, con el peligro de que si lo dejan participar en las elecciones iba a ganar”, dijo.

Expreso mi solidaridad públicamente, tengo confianza humana en Lula. Lo que más me importaba en esto es que Lula por su larga experiencia sindical es un negociador nato, un tipo ideal para intentar lograr que esa confrontación que hay en Brasil se atempere”.

Pérez Esquivel: “Un perseguido

El activista argentino Adolfo Pérez Esquivel manifestó que Lula es perseguido por las cosas buenas que hizo por el gigante de Latinoamérica. “Lula Da Silva está siendo perseguido por lo que hizo de acertado para Brasil, se está criminalizando al PT y a sus políticas de Estado. Los pueblos latinoamericanos te acompañamos hermano”.

Leonardo Wolff: Mucha tristeza

El filósofo y teólogo brasileño Leonardo Boff contó que hace tres días habló con Lula, quien le dijo: “Mi alma está tranquila porque tengo la verdad, va a irradiarse, la verdad va a revelarse. Duermo tranquilo, no tengo miedo de la prisión, nadie puede acusarme de nada y mi nieto cuando me mira dice mi abuelito no es un ladrón, no es un criminal, eso sería intolerable para mi”.

“Hay mucha tristeza en todo el país, ayer que estábamos reunidos aquí con unos 30 científicos sociales, teólogos, pedagogos, cuando veíamos a Lula siendo llevado con el coche hasta el helicóptero y de ahí al avión todos lloraban porque decían cómo una nación puede condenar a alguien que ha hecho tanto bien a las clases abandonadas, que ha sacado a 36 millones del hambre, le ha dado luz eléctrica, casa, derechos, dignidad”, contó el teólogo y filósofo.