Vicepresidente inaugura nuevo centro escolar integral

El vicepresidente de la República Óscar Ortiz, junto al ministro de Educación Carlos Mauricio Canjura, inauguró la reconstrucción del nuevo Centro Escolar Integral Jorge Washington, del Sistema Integrado El Divisadero, en el municipio del mismo nombre, en el departamento de Morazán.

La obra fue realizada en el marco del proyecto “Mejoramiento a la calidad de la educación”, financiado con el préstamo del Banco Mundial, con una inversión aproximada de $2 millones.

“Este es el tipo de escuelas que estamos construyendo y espero que en los próximos 10 años el país cuente con miles de este tipo. Escuelas con las que hemos soñado, porque esto cambia la condición y ayuda a mejorar el concepto de educación integral para nuestros niños y jóvenes”, expresó Ortiz.

Entre las obras realizadas se encuentran: la remodelación de los salones de clase, construcción de cancha techada e iluminada, cercado perimetral, aula de laboratorio, biblioteca, cocina, comedor y un aula de usos múltiples para el desarrollo de talleres en jornada extendida.

“La escuela debe ser siempre un espacio inspirador, no es cierto que el espacio educativo es indiferente con el aprendizaje; por ello, al finalizar esta administración, vamos a tener 98 de estos centros integrales. No estamos aceptando que por estar en una zona rural pueda dejarse cualquier escuela, pues una educación integral demanda educación física, artística, música, danza, teatro, pintura, etc. Y para cada una de estas actividades debe haber un espacio donde los niños se sientan cómodos”, destacó el ministro Canjura.

Con esta obra, se beneficiarán los estudiantes del C.E. Jorge Washington y los estudiantes que conforman el Sistema Integrado El Divisadero. El centro escolar también recibió, junto con la nueva infraestructura, mobiliario nuevo: pupitres, escritorios, mesas para laboratorio y lectura, comedor, equipo de laboratorio, entre otros.

Actualmente, a escala nacional, existen 34 centros escolares integrales reconstruidos y equipados con este proyecto, financiados por el Banco Mundial, que tiene como propósito mejorar el acceso, la retención y elevar los porcentajes de estudiantes de tercer ciclo y bachillerato de centros escolares que adopten el modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, a través de los Sistemas Integrados.