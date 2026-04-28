Veteranos señalan impacto de recortes y nuevas funciones en el INABVE

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El Colectivo de Veteranos y Veteranas y Excombatientes del FMLN del departamento de San Salvador, en conjunto con el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, denunció que desde 2022 han observado una serie de cambios al interior del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) que afectan a los beneficiarios de dicha institución.

Según Salomón Alfaro, vocero del colectivo, uno de los cambios que ha generado preocupación es la incorporación del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) y del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM). Indicó que, junto a estas entidades, se trasladaron competencias, programas, bienes y parte del personal al INABVE, pero sin asignación presupuestaria.

Para Alfaro, esta integración implica la asunción de nuevas responsabilidades que modifican la finalidad para la cual fue creada la institución.

Detalló que el Presupuesto Anual ha impactado a la institución, ya que para 2026 se realizó un recorte superior a los once millones de dólares en comparación con el presupuesto de 2025.

“Esto ya está generando afectaciones en los beneficios, como el rubro de proyectos productivos, la mejora de vivienda y otros”, afirmó.

También explicó que la reforma a la ley permite que el INABVE contrate préstamos y otorgue líneas de crédito con intereses más altos en comparación con los que ofrece con fondos propios, lo que afecta la economía de los beneficiarios.

“En la campaña electoral de 2018, Nayib Bukele se comprometió a aumentar la pensión en 300 dólares, cosa que no ha sucedido y esperamos que cumpla o que haya una mejora sensible”, exigieron.

Por otra parte, señaló que preocupa el cierre del padrón de veteranos, veteranas y excombatientes sin haber alcanzado el 100 % de incorporación de quienes cumplen con los requisitos, lo que les impediría acceder a su derecho a la pensión.

“A esta grave situación se suma el encarcelamiento de nuestros compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quienes permanecen en detención arbitraria y bajo condiciones que deterioran su salud y su vida”, denunciaron.

“Frente a este grave escenario, en el que la población de veteranos y veteranas se ve afectada por recortes, cierre de instituciones, promesas incumplidas y detenciones arbitrarias, exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, a quienes consideramos presos políticos de este régimen”, agregaron.

También exigieron que, tal como se prometió en la campaña electoral de 2018, se reintegren los 11 millones de dólares recortados a la institución, a fin de cumplir con los compromisos del Estado con la población de veteranos y veteranas.

Asimismo, hicieron un llamado a sus compañeros, compañeras y a la población en general a marchar este primero de mayo para exigir el cumplimiento de sus derechos junto a la clase trabajadora.

“Saldremos del Parque Cuscatlán a las 8 de la mañana”, concluyeron.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...