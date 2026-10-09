Veteranos rendirán tributo a víctimas del terremoto del 86

Iván Escobar

@DiarioCoLatino

En el marco del 40 aniversario del terremoto del 10 de octubre de 1986, la Asociación de Voluntarios Veteranos El Salvador invitan a la conmemoración de esta fecha, en la cual se rendirá tributo a las víctimas y se recordará a los socorristas que contribuyeron con su labor en el rescate de muchas personas aquella fecha trágica.

El Terremoto del 10 de octubre es una fecha trágica para los salvadoreños; sobre todo para los capitalinos, pues es una fecha de dolor y luto. Pero en esta conmemoración, como cada año, esta gremial reivindica la memoria de las víctimas, y hará un homenaje especial a los socorristas de diferentes cuerpos de socorro que han fallecido en el último año.

Cada año, la Asociación rinde tributo a esta fecha con el objetivo de recordar a la sociedad sobre la necesidad de promover la cultura de la prevención, de la solidaridad y el humanismo.

El terremoto del 10 de octubre de 1986 dejó una estela de muerte y destrucción en el país, fue un acontecimiento que forjó en muchos socorristas el valor y coraje para atender emergencias de esta índole. San Salvador fue el epicentro de la tragedia, y el centro histórico como la zona sur de la capital fueron impactados por la tragedia.

El epicentro de la tragedia fue el Edificio Rubén Darío, donde murieron cientos de personas, y muchas fueron rescatadas con vida por voluntarios socorristas. En este lugar, donde estaba el edificio, será el homenaje programado y, previamente, saldrá un pequeño recuerdo desde la plaza Cívica o Gerardo Barrios.

Cabe recordar que Guillermo Solano, mejor conocido como ‘Piocha’, fotógrafo y socorrista de la Cruz Verde Salvadoreña, además de atender el llamado voluntario, registró con su cámara fotográfica las primeras imágenes de la tragedia en la ciudad y que quedaron como uno de los principales testimonios gráficos.

Piocha junto a sus colegas socorristas mantuvo cada año la recordación de la fecha, en homenaje a la solidaridad y humanismo de hombres y mujeres que desinteresadamente dedicaban su tiempo a la atención de las víctimas de la tragedia.