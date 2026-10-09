Nuevas Ideas rechaza incrementar a $200 el bono agrícola

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Representantes del partido Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa rechazaron una propuesta del diputado del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, quien pidió aprobar una Ley para incrementar el bono agrícola a $200 para los agricultores beneficiarios.

En el decreto presentado, el diputado tricolor sostuvo que el bono agrícola permite adquirir insumos destinados a la producción mediante un beneficio. Actualmente, este aporte de parte del Gobierno, que se entrega a este sector, es de $75 en una tarjeta; sin embargo, este es insuficiente para los productores, según señalan representantes del mismo rubro.

En ese sentido, el diputado Lira propuso que se amplíe a $200 anuales a partir del ejercicio fiscal 2027.

“El incremento debe acompañarse de criterios técnicos de selección, entregas oportunas conforme a los ciclos de siembra y mecanismos de transparencia, supervisión y reclamación”, instó Francisco Lira.

Dicho financiamiento debe evaluarse conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y tramitarse en el órgano Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa.

Según explicó Lira, serían beneficiarias las personas naturales que desarrollen actividad agrícola y cumplan los criterios técnicos del programa, con prioridad para pequeños productores y agricultores de subsistencia.

El MAG establecería y publicaría dichos criterios; asimismo, tendría que verificar el padrón, para evitando duplicidades. Cada persona recibirá una sola asignación anual, sin perjuicio de otros apoyos legalmente establecidos.

En el decreto, Lira planteó que el bono será de $200 anuales por agricultor beneficiario y se destinará exclusivamente a la adquisición de insumos agrícolas autorizados conforme a las necesidades del cultivo. Se entregaría mediante tarjeta u otro mecanismo trazable.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería tendría que adecuar los instrumentos operativos del programa dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la ley. La asignación de $200, además, sería aplicable desde 2027 y su entrega se efectuará con cargo a las asignaciones legalmente aprobadas.

“Creo que todos tenemos claro lo que este tema le cuesta al agricultor: cosechar, producir. Por manzana, le está costando tener 30 libras de maíz”, comentó Lira.

El pasado 30 de septiembre, el Ministerio de Hacienda presentó el Presupuesto 2027, el cual asciende a $12,421 millones. El próximo lunes se iniciará con el estudio y se prevé que programen la visita de los funcionarios representantes de las diversas instituciones del Estado.

La propuesta de Lira fue negada por Nuevas Ideas, pese a que en la plenaria de este miércoles el oficialismo aprobó Estado de Emergencia Nacional, por un periodo de seis meses, para amortiguar los impactos de la sequía que amenaza los cultivos y la seguridad alimentaria, ante los efectos de El Niño.

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