Venezuela denuncia que extrema derecha insiste en generar caos en el país

Caracas/TeleSUR/Prensa Latina

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció este lunes que sectores de la extrema derecha insisten en promover hechos de violencia para generar caos en el país y así mantener su financiamiento desde el extranjero.

Estas declaraciones las realizó en referencia a la reciente denuncia realizada por el jefe de los Procesos de Diálogos de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien alertó al Gobierno de Estados Unidos que la oposición extremista, planea poner una bomba en la sede de embajada de la nación norteamericana en Caracas, así como en una embajada europea.

El funcionario venezolano subrayó que, a pesar de sus intentos, las instituciones del Estado han logrado neutralizar diversas operaciones terroristas dirigidas a desestabilizar el país. “Todos los involucrados fueron capturados y confesaron sus vínculos con los grupos extremistas dirigidos por María Corina Machado e Iván Simonovis”, afirmó, tras resaltar que las autoridades estadounidenses fueron informadas oportunamente de estos planes. El funcionario venezolano recordó que en el mes de agosto «pusieron una bomba en Plaza Venezuela y todo apunta a los sectores extremistas, ligados estas dos personas, como los responsables de ese hecho que pretendió acabar con la vida de personas inocentes.

Cabello manifestó que ese sector extremista “queda reducido entre un tres y un siete por ciento”, según las encuestas.

En tal sentido, recordó que ellos fueron capaces de quemar seres humanos vivos como el joven Orlando Figuera, y tan desalmados que ninguno salió a condenar ese acto criminal, acotó.

“Son unos miserables, desalmados y asesinos, dicen que hay que poner las bombas donde haya bastante gente”, aseveró.

Cabello expresó que ellos (los estadounidenses) recibieron la información y “la asumieron con la rigurosidad del caso”, en tanto la policía diplomática venezolana “ha estado en contacto con ellos para darle la protección a toda la zona”.

