Abogado presenta denuncia penal contra presidente argentino

Buenos Aires/Prensa Latina

El abogado Gregorio Dalbón presentó este lunes una denuncia penal contra Javier Milei por el presunto delito de abuso de autoridad, luego de reconocer que fue el primer presidente en Argentina en decidir que Cristina Fernández vaya presa.

Igual acusación hizo la letrada Valeria Carrera, y ambas denuncias tramitarán en los tribunales de Comodoro Py.

Galbón, quien fuera uno de los defensores de la exdignataria, se refirió a lo manifestado anoche en entrevista al canal LN+ luego de la renuncia del diputado nacional y principal candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, recuerda el medio Data Diario que divulgó la acción legal del letrado.

Espert renunció en medio de un grave escándalo debido a su estrecha vinculación con un narcotraficante condenado en Argentina y en espera de ser extraditado a Estados Unidos, de quien recibió muchos favores y hasta dinero.

Como siempre Milei le echó la culpa de todas sus penurias y las de su gobierno al kirchnerismo y sus opositores del Partido Justicialista, aduciendo que el descalabro de su aliado político fue una operación premeditada, y en ese afán dijo que fue el único presidente en meter presa a Cristina Fernández.

“Puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, en referencia a la condena contra la expresidenta.

Para Dalbón, esa declaración no constituye una simple opinión política, sino la “admisión de un acto de poder ilegal” que coloca al Presidente “por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional”.

En esa línea, sostuvo que el mandatario se atribuyó una facultad reservada al Poder Judicial, configurando así una violación explícita de la división de poderes.

El letrado también invocó el artículo 366 inciso b del Código Procesal Penal Federal, que habilita la revisión de sentencias firmes cuando se pruebe la falsedad o ilegitimidad de la prueba.

“Si un jefe de Estado reconoce haber influido en un proceso judicial, la sentencia dictada bajo esa influencia carece de validez”, argumentó el jurista.

“Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política y que él la avala. Confesó que la Justicia no es independiente, que la prisión de Cristina fue política y que el poder sigue usando el Código Penal como arma”, remató el abogado Dalbón.

En ese sentido, el abogado aseguró que en cualquier “país serio” una confesión de esa magnitud “bastaría para iniciar un juicio político al presidente”.

Además, vinculó la frase con el accionar de jueces, fiscales y dirigentes que, según denunció, coordinaron con el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) en el marco de lo que definió como una estrategia de persecución judicial contra la principal dirigente opositora quien fue condenada a seis años de prisión domiciliaria y proscripción política de por vida.

