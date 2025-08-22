Venezuela denuncia la DEA como el mayor cartel de drogas del mundo

TeleSUR

El Gobierno de República Bolivariana de Venezuela rechazaó categóricamente las recientes declaraciones del director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, como parte de una arremetida injerencista para justificar nuevas agresiones imperialistas contra la nación sudamericana, a través de una campaña mediática sin fundamento.

La propia evidencia documental de la DEA desmiente las afirmaciones de Cole. Como señaló la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, “los propios informes de la ‘agencia’ que dirige, llamados ‘National Drug Threat Assessment’ del año 2024 y 2025, en ninguna parte mencionan a Venezuela como un factor de importancia”.

Esta omisión crucial en sus evaluaciones oficiales revela la contradicción y la mala fe detrás de los recientes alegatos. Las acusaciones carecen de toda credibilidad y solvencia técnica. Su único objetivo es manchar la imagen de Venezuela a nivel internacional, dijo la vicemandataria.

De acuerdo con Delcy Rodríguez, la DEA, lejos de ser una institución confiable, constituye “el mayor cartel de drogas que existe en el mundo. Innumerables documentos y evidencias así lo sustentan”.

Terry Cole lo conoce a profundidad. El ente ha sido señalado, de manera histórica, por su participación en operaciones de narcotráfico a escala global. Por lo tanto, no tiene autoridad moral para señalar a una nación pacífica y soberana, dijo Rodríguez.

Rodríguez denunció que el verdadero propósito de esta arremetida es de trasfondo económico y geopolítico. Este montaje “procura sustentar la agresión contra Venezuela para apoderarse de sus inmensas riquezas energéticas”.

La vicemandatario reafirmó que es un intento desesperado por socavar el internacionalismo Bolivariano y el modelo de desarrollo independiente del pueblo venezolano, a quien pertenecen las reservas de hidrocarburos y minerales que ansía controlar el imperio estadounidense.

Venezuela reitera que “el planeta entero sabe que el verdadero Cartel está en el Norte”. Asimismo, señala que las naciones del mundo son testigos de cómo el Gobierno de Estados Unidos utiliza sus agencias para desestabilizar a los países que defienden su soberanía.

“Venezuela sabrá defender con firmeza la integridad territorial, la soberanía y la dignidad histórica de su pueblo”, enfatizó.

El mensaje de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, responde a las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, como parte de una entrevista con la cadena estadounidense Fox News. En ese espacio, insinuó que Venezuela se había convertido en un “estado narcoterrorista” que colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cocaína a los carteles mexicanos que continúan entrando a EE.UU.

