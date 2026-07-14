UNT no respalda candidatura de Rafael Aguirre, advierte ausencia de condiciones 

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A través de un comunicado, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) anunció que no respaldará la candidatura presidencial del Dr. Rafael Aguirre, actual secretario general de SIMETRISSS y representante de CONADESA ya que existe una “diferencia profunda sobre el análisis de la realidad nacional”.

La organización sindical, si bien no respaldará la candidatura de Aguirre, en su comunicado enfatizaron el respeto hacia Aguirre en su calidad de luchador social y sindicalista, además reconocieron el derecho de toda persona a participar en la vida política del país.

La UNT aclaró que no formó parte de dicho proyecto político, no participó en su construcción y no respalda dicha candidatura, a la vez, informó que no autoriza que el nombre de la UNT o de cualquiera de sus organizaciones afiliadas sea utilizado para sugerir apoyo, acompañamiento o coincidencia política con esa iniciativa.

Sobre la razón de no apoyar la candidatura del doctor “obedece a una diferencia profunda sobre el análisis de la realidad nacional y sobre la estrategia necesaria para enfrentar la crisis que atraviesa El Salvador”.

En su comunicado, enfatizó que El Salvador atraviesa “una profunda ruptura del orden democrático, expresada en la concentración del poder, el debilitamiento de los controles institucionales”; a ello sumado la persecución de dirigentes sindicales y sociales, la criminalización de la protesta, las restricciones a las libertades sindicales y civiles, y un entorno que “limita gravemente las condiciones para una competencia política plenamente libre y equitativa”.

Tras ese análisis, la UNT consideró que el problema principal del país no es la ausencia de candidaturas, sino la ausencia de condiciones democráticas que permitan a la ciudadanía decidir libremente su destino. Esto, luego de las múltiples reformas que se han aprobado en la Asamblea en cuanto al sistema político y electoral.

“Mientras persistan esas condiciones, creemos que colocar la disputa electoral como el eje principal de la estrategia política puede generar expectativas que difícilmente podrán materializarse”, destacó la organización sindical.

Desde la perspectiva de la UNT, participar en los procesos electorales que carecen de garantías suficientes termine siendo interpretada, dentro o fuera del país, como una señal de normalidad institucional. Es decir, participar en las elecciones sería legitimar el gane de un candidato que ha violentado las leyes para seguir en el poder

Lo anterior, “debilitaría la denuncia sobre el deterioro democrático y contribuirá involuntariamente a la legitimación de un sistema político cuyas reglas consideramos profundamente desequilibradas”.

Sin embargo, la UNT aclaró que dicha valoración y postura no implica desconocer el derecho de otras organizaciones o personas a optar por la vía electoral. “Nuestra organización sostiene que ninguna candidatura podrá sustituir la tarea histórica de reconstruir la organización de la clase trabajadora y del pueblo”.

Como alternativa, la UNT plantea que la principal tarea consiste en reconstruir la organización de la clase trabajadora mediante el fortalecimiento de sindicatos, asociaciones comunitarias, movimientos estudiantiles, organizaciones campesinas, colectivos de mujeres, pueblos indígenas y espacios juveniles que, según señala, han sido debilitados por la persecución, el miedo y la reducción de los espacios democráticos. Asimismo, sostiene que las transformaciones profundas históricamente han surgido de la acumulación de fuerzas sociales y de la movilización permanente más que de los procesos electorales.

Por ello, sus esfuerzos se centrarán en la defensa irrestricta de la libertad sindical, la solidaridad con las víctimas de la persecución política, la denuncia permanente de las violaciones a los derechos humanos y laborales, y la articulación de un amplio movimiento democrático y popular que permita reconstruir las condiciones para una auténtica participación política.

A manera de conclusión, la UNT señaló que la salida de la crisis nacional y caída “de la dictadura” no depende únicamente de una candidatura. Depende, ante todo, “de la reconstrucción de la fuerza organizada del pueblo y su movilización”.

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