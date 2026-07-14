«Estas manos han curado, han proporcionado alivio a los enfermos…»: Dr. Rafael Aguirre, precandidato presidencial

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El médico internista y secretario general de SIMETRISSS, Rafael Aguirre, reiteró que su precandidatura presidencial no responde a intereses de las cúpulas partidarias, sino a una propuesta impulsada por organizaciones sociales y movimientos ciudadanos que buscan presentar una alternativa política de cara a las elecciones de 2027. Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, el profesional sostuvo que su decisión nació de la realidad que observa diariamente como médico y del llamado de distintos sectores sociales que le solicitaron asumir el reto.

Aguirre afirmó que durante toda su trayectoria profesional ha estado dedicado a la atención médica y rechazó señalamientos sobre supuestos intereses políticos o económicos. «Estas manos han curado, han proporcionado alivio a los enfermos y nunca han tocado un centavo que no les corresponda», expresó, al explicar que su motivación proviene de las necesidades que observa en pacientes que carecen de medicamentos, comunidades sin acceso al agua potable y trabajadores afectados por despidos o dificultades económicas.

El dirigente sindical sostuvo que su eventual candidatura busca representar una propuesta colectiva y no un liderazgo personalista. Según explicó, detrás de su proyecto existe un equipo de profesionales y especialistas que trabajan en distintas áreas, aunque prefieren mantener en reserva sus identidades por temor a posibles represalias, incloso que los capturen.

«Yo no creo en salvadores individuales; este no es el proyecto del doctor Aguirre, sino de un grupo de personas que quiere construir una alternativa para el país», afirmó el galeno durante la entrevista.

El médico explicó que la iniciativa nació dentro del denominado Movimiento Poder Ciudadano y de un conglomerado de más de 200 organizaciones sociales que, según dijo, han venido articulándose desde la creación de CONADESA para enfrentar problemas relacionados con el sistema de salud, la educación, el agro y otras áreas consideradas prioritarias. De acuerdo con Aguirre, estas organizaciones decidieron impulsar una propuesta política tras considerar insuficientes las respuestas institucionales a las demandas ciudadanas.

Asimismo, relató que anteriormente recibió invitaciones para competir por diputaciones y alcaldías desde diferentes partidos políticos, pero aseguró que decidió no aceptar porque consideraba necesario consolidar primero un movimiento ciudadano con capacidad de formular propuestas nacionales.

Respecto a su acercamiento con el FMLN, Aguirre confirmó que mantiene conversaciones con dirigentes de ese instituto político. No obstante, insistió en que su eventual candidatura no proviene de una decisión partidaria, sino de organizaciones sociales que posteriormente buscaron un vehículo político para participar en las elecciones.

El dirigente señaló que corresponde a la militancia del partido decidir si respalda su aspiración presidencial y manifestó su disposición de recorrer las bases para presentar sus planteamientos y someterse a la decisión democrática de los afiliados.

Durante la entrevista también respondió a críticas provenientes de sectores que cuestionan la participación de partidos tradicionales. Aguirre reconoció el escepticismo existente entre algunos ciudadanos, pero afirmó que será responsabilidad suya convencerlos mediante propuestas.

El médico sostuvo además que comparte con diversos sectores políticos principios relacionados con la justicia social, la solidaridad y la defensa de los servicios públicos, aunque reiteró que el proyecto pretende construirse desde la ciudadanía y no desde una dirigencia partidaria.

En materia de políticas públicas, Aguirre aseguró que, de llegar al Ejecutivo, conformaría equipos integrados por especialistas y profesionales con experiencia técnica para atender los principales problemas nacionales. Criticó que las decisiones gubernamentales respondan, a su juicio, más a estrategias de comunicación que a criterios técnicos y consideró indispensable incorporar a la academia y a expertos en salud, educación, economía y agricultura en la formulación de políticas públicas.

Respecto a la situación nacional, el dirigente sindical expresó preocupación por el incremento del costo de la vida, las dificultades que enfrenta el sistema sanitario, la situación del agro, el deterioro de las pensiones y los despidos registrados en distintas instituciones públicas.

También cuestionó la falta de medicamentos e insumos médicos y aseguró que el gasto de bolsillo de las familias en salud continúa aumentando, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

Aguirre manifestó además que el país enfrenta un escenario de concentración de poder y debilitamiento institucional. Sin embargo, evitó centrar su discurso en ataques personales contra el presidente Nayib Bukele y aseguró que su principal enemigo son los problemas estructurales que afectan a la población.

«No tengo enemigos personales; mi enemigo es la falta de medicamentos, la falta de especialistas, la falta de oportunidades para la población», expresó durante la conversación.

Consultado sobre las críticas de sectores que consideran que participar en las próximas elecciones podría legitimar un proceso cuestionado, Aguirre defendió la participación política como una vía pacífica para impulsar cambios y recordó que la historia democrática salvadoreña registra procesos electorales desarrollados en condiciones complejas.

En ese sentido, afirmó que el movimiento ciudadano pretende construir un proyecto de nación basado en propuestas y en la participación social, más que en confrontaciones políticas. Agregó que la observación internacional sobre el proceso salvadoreño constituye un elemento importante para garantizar el respeto al marco legal y democrático.

Asimismo, negó categóricamente mantener acuerdos con el oficialismo o con el partido Nuevas Ideas para participar como candidato de oposición. «Nuestra participación nace del movimiento ciudadano auténtico que quiere plantearle al país una alternativa», afirmó.

El dirigente también recordó que actualmente enfrenta un proceso administrativo relacionado con su situación laboral en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), del cual, según dijo, no ha recibido resolución desde la entrega de la documentación correspondiente en junio pasado.

La eventual candidatura de Rafael Aguirre sostiene que su principal apuesta será construir una plataforma basada en propuestas técnicas y en la articulación de organizaciones sociales que, según afirma, buscan ofrecer una alternativa para el futuro del país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...