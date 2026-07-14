Comunidades de Sonsonate lanzan campaña contra parque fotovoltaico

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Comunidades campesinas e indígenas organizadas en la seccional Sonsonate de MILPA, denominada “Calpulli por la Vida”, anunciaron este lunes el inicio de una campaña nacional e internacional para defender los territorios que consideran amenazados por proyectos fotovoltaicos, mineros e inmobiliarios en la Reserva de la Biosfera Apaneca-Ilamatepec y el entorno del lago de Coatepeque.

En un comunicado, la organización aseguró que la iniciativa surge como respuesta a los anuncios e indicios de proyectos que, según afirman, ponen en riesgo ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades asentadas en la región hidrográfica del río Grande de Sonsonate.

Los representantes de MILPA explicaron que la nueva seccional fue creada para fortalecer la organización comunitaria y coordinar acciones de defensa del territorio frente a lo que califican como «proyectos de muerte», al considerar que estos priorizan intereses empresariales por encima de la protección ambiental y de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.

Según el comunicado, la Reserva de la Biosfera Apaneca-Ilamatepec y la red hidrográfica de Sonsonate poseen un alto valor biológico, hídrico y cultural, además de constituir espacios fundamentales para la conservación de la biodiversidad y la revitalización de la identidad ancestral. Por ello, sostienen que cualquier intervención que afecte estos ecosistemas representa una amenaza directa para la sostenibilidad ambiental y para las comunidades que dependen de estos recursos naturales.

Como parte de su estrategia, MILPA anunció el lanzamiento de la campaña «¡Soberanía en Resistencia por la Memoria y la Naturaleza!», mediante la cual desarrollarán acciones jurídicas, comunicacionales, culturales y organizativas destinadas a visibilizar las problemáticas ambientales y fortalecer la defensa del territorio. La organización indicó que la campaña también buscará generar respaldo nacional e internacional frente a los proyectos que consideran perjudiciales para las comunidades rurales de Sonsonate.

En el documento, la organización denunció específicamente a las empresas Volcano Energy y Hashpower Energy Solutions, a las que acusa de ejercer presiones sobre habitantes de comunidades de Izalco para facilitar la instalación de un parque fotovoltaico en la finca Santa Adelaida, ubicada dentro del área de influencia de la Reserva de la Biosfera Apaneca-Ilamatepec. De acuerdo con MILPA, dichas acciones incluirían el uso de mecanismos legales y la instrumentalización de personas en condición de vulnerabilidad, incluyendo menores de edad.

Asimismo, la organización expresó su preocupación por las posibles consecuencias ambientales que tendría el desarrollo del proyecto energético. Entre ellas mencionó una mayor perturbación de la reserva natural, afectaciones a la soberanía hídrica de las comunidades campesinas e indígenas y modificaciones en las vías de acceso público para facilitar las operaciones empresariales. Según el movimiento, estas obras podrían alterar significativamente las condiciones ecológicas del territorio y el acceso tradicional de las comunidades a los bienes comunes.

MILPA también rechazó cualquier autorización que puedan otorgar las instituciones estatales encargadas de la gestión ambiental, del ordenamiento territorial y del recurso hídrico para permitir el desarrollo de estos proyectos. En su pronunciamiento, sostuvo que las autoridades deben priorizar la protección de los ecosistemas y garantizar el derecho de las comunidades a conservar sus territorios. Además, cuestionó el discurso empresarial que presenta estas iniciativas como proyectos de desarrollo, al asegurar que, en otras zonas, han generado conflictos sociales y efectos ambientales negativos.

En una parte del comunicado, la organización hizo un llamado a otras comunidades de Sonsonate que enfrentan proyectos similares para fortalecer la organización territorial y mantener una articulación permanente en defensa de los recursos naturales. También reafirmó su compromiso con la protección de la naturaleza y con el derecho de autodeterminación de las comunidades campesinas e indígenas para decidir sobre el futuro de sus territorios.

Contexto ambiental

La Reserva de la Biosfera Apaneca-Ilamatepec fue reconocida por la UNESCO en 2007 y constituye una de las principales áreas de conservación del occidente salvadoreño. Comprende ecosistemas boscosos, zonas cafetaleras y áreas de recarga hídrica que abastecen a miles de habitantes de Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapán.

En los últimos años, distintos proyectos de infraestructura, energía renovable y desarrollo inmobiliario han generado debates entre organizaciones ambientalistas, comunidades y sectores empresariales sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales. Mientras las empresas sostienen que las inversiones generan empleo y diversificación energética, organizaciones comunitarias y ambientales advierten sobre posibles impactos en la biodiversidad, las fuentes de agua y los derechos de las poblaciones locales.

Con el lanzamiento de esta nueva campaña, MILPA adelantó que impulsará acciones legales, actividades de información pública y procesos de organización comunitaria para intentar frenar cualquier iniciativa que, a su juicio, comprometa la integridad ambiental de la Reserva de la Biosfera Apaneca-Ilamatepec y los territorios ancestrales de Sonsonate.

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