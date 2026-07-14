VAMOS oficializa candidaturas rumbo a elecciones de 2027

Compartir

Redacción Nacionales

El partido VAMOS dio a conocer los resultados oficiales de sus elecciones internas para definir a los candidatos que competirán por cargos de elección popular en 2027.

Estos serán sus candidatos:

La Comisión Electoral Permanente informó que el proceso se realizó con la participación de su militancia y destacó la transparencia del ejercicio democrático. De momento, el partido no ha informado sobre el padrón de afiliados y cuantos ejercieron el voto interno

Los candidatos a diputados por San Salvador quedaron conformados de la siguiente manera: Claudia Mercedes Ortiz Menjívar, obtuvo el 20.82% de los votos, actualmente es diputada propietaria en la Asamblea Legislativa por San Salvador; la segunda que obtuvo más votos fue Cesia Leonor Rivas de López con 15.71%; Rivas es diputada suplente de VAMOS en la Asamblea Legislativa.

En este departamento también resultaron electos: Emil Vladimir Saravia Hernández con 9.59%. Pacífico Antonio Chávez Ramos (9.18%), Juan Carlos Villalta Cabrera (8.98%), Ulmis Maydel Santos (8.57%). José Judis Cristales Tobar (7.96%). Luis Enrique Navas García (5.92%), Claudia Inés Guzmán López (3.67%), Lorena Guadalupe Castellanos González (3.47%), Néstor Alexander Abarca Aguilar (2.86%), Fernando Antonio Hernández Flores (2.24%), René Giovanny Sánchez Ventura (0.61%), Edgar Ernesto Acevedo Martínez (0.20%) y Kevin Alexander Zelada Marroquín (0.20%).

Sin embargo, es de aclarar que tras las reformas a la Carta Magna y a las leyes secundarias, se creó una circunscripción número 15 para asignar 6 escaños que representan a los salvadoreños en el exterior. Se le restaron 5 a San Salvador y 1 a La Libertad. Por lo que serán los 11 primeros de San Salvador que quedarán en la lista de candidatos.

El partido también confirmó a sus candidatos para los concejos municipales del área metropolitana: San Salvador Centro: Karmy Ramos; San Salvador Este: Víctor Molina; San Salvador Sur: Manuel Carrillo; San Salvador Norte: José Orellana

Los candidatos a diputados por La Libertad son encabezados por Xiomara Evelyn Cubias de Menjívar, quien obtuvo el 44.19% de los votos. Le siguen Andy Jonathan Oliva León (19.77%), Rosalio Alfredo Cañada Martínez (17.44%), y María Estela Mata de Amaya (17.44%). Completan la nómina Melvin Emiliano Barrera Cañas (1.16%) y Luis Argumedo Torres (0.00%).

Mientras que los candidatos a alcaldes quedaron de la siguiente manera: La Libertad Costa: Anderson Molina. La Libertad Centro: Manuel Aguillón y La Libertad Sur: Xiomara Lazo.

En el departamento de San Vicente, Mercedes del Pilar Guerrero Hernández obtuvo una amplia ventaja con el 80.00% de los votos, seguida por René Antonio Corvera Montano, quien alcanzó el 20.00%.

En el departamento de Sonsonate, Noé Escobar lideró la votación con el 53.85% de los sufragios, seguido por Ruth Nohemí Rivera de Melgar con 25.64%, Jaime Oseas Cortez con 15.38%, Jeanny Daxia Mejía Rivera con 5.13%, y Rolando de Jesús Campos Quele, (0.00%). El partido también ratificó a Fausto Ibáñez como candidato para el concejo municipal de Sonsonate Oeste.

En el departamento de La Paz, Martha Guadalupe Flores de Martínez encabezó la votación con el 46.43% de los sufragios, seguida por Juan José Cerón con 30.36% y Omar Alexander Vásquez Rivas con 23.21%. El partido también ratificó a sus candidatos para los concejos municipales del departamento: La Paz Oeste: Miguel Hernández. La Paz Centro: Osmin López. La Paz Este: Esmeralda Meléndez.

En el departamento de La Unión, Ever Lorenzo Arévalo Granados obtuvo el 53.13% de los votos, seguido por María Elena Bonilla García, quien alcanzó el 46.88%. El partido también ratificó a Óscar Herrera como candidato para el concejo municipal de La Unión Sur.

En el departamento de Usulután, José Luis Díaz Mejía encabezó la votación con el 35.90% de los sufragios, seguido por José Carlos Martínez Portillo con 28.21%, Julio Antonio Hernández Rivera con 20.51%, y Nancy Raquel Escalante García con 15.38%. El partido también ratificó a Bernardo De la O como candidato para el concejo municipal de Usulután Este.

En el departamento de Chalatenango, los resultados reflejaron un empate técnico entre Marco Steve Cortez y José Israel Silva, ambos con 50.00% de los votos. En el departamento de Cuscatlán, Evelyn Mariela Paniagua Recinos obtuvo una amplia ventaja con el 70.59% de los votos, mientras que Carlos Ernesto Hernández Segura alcanzó el 29.41%.

En el departamento de San Miguel, Miguel Ángel Chávez Sandoval lideró la votación con el 29.82% de los sufragios, seguido por Isaac Antonio Salmerón Prado, Juan Ramón Villegas Martínez y José Elmer Villalobos, quienes obtuvieron cada uno 22.81%. Por su parte, Vilma Elizabeth Rodríguez Claros alcanzó el 1.75%

En el departamento de Santa Ana, Roberto Carlos Sandoval Castañeda obtuvo el 29.55% de los votos, seguido muy de cerca por Roxana Cardona Ardón, con 28.41%. Completan la lista Denis Orlando Escobar Pacheco (17.05%), Wilfredo Orlando Lima Valladares (14.77%) y Nelson José Acevedo Marroquín (10.23%). El partido también ratificó a Marco Gálvez como candidato para el concejo municipal de Santa Ana Centro.

Es de aclarar que estos resultados se informaron durante la mañana de este lunes en las redes sociales del partido y a la vez, emitieron un comunicado, donde se informó que, en los departamentos de Ahuachapán, Cabañas y Morazán y el municipio de Santa Ana Oeste, debido a ajustes en la conformación del padrón, votarán el domingo 26 de julio.

“Con el propósito de garantizar que todas las personas afiliadas de dichas circunscripciones puedan ejercer plenamente su derecho al sufragio con un padrón debidamente validado y actualizado, la Comisión Electoral Permanente acordó que sus respectivas elecciones internas se llevarán a cabo el domingo 26 de julio de 2026, fecha en la que también se desarrollará la elección interna de las candidaturas a diputaciones por la circunscripción de los salvadoreños en el Exterior”, dijo VAMOS.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad del partido se había pronunciado sobre su actividad partidaria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...