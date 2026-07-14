Nuevas Ideas oficializa sus candidatos para elecciones 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El partido Nuevas Ideas oficializó los resultados de sus elecciones internas 2026, entre estas, se estableció a Nayib Bukele como candidato a la presidencia de la República, por un tercer periodo.

En el sitio web: resultados.nuevasideas.com, Nuevas Ideas dio a conocer los resultados de sus elecciones internas desarrolladas el domingo 12 de julio. El sitio web incluye la candidatura de Nayib Bukele para la presidencia y la lista de aspirantes a diputaciones y concejos municipales en todo el país y en el exterior.

Es de aclarar que el partido no ha informado sobre su padrón de afiliados. Los resultados para el departamento de San Salvador son los siguientes. Ernesto Castro: 67.03%. Dennis Salinas: 41.42%. Elisa Rosales: 40.42%. Christian Guevara: 38.92%. Suecy Callejas: 38.14%. Rubén Flores: 35.74%. Benjamín Zavaleta: 33.92%. Diana Fuentes: 33.21%. Francisco Villatoro: 30.52%. Rachell Portillo: 27.48%. Roberto Paredes: 17.92%

En cuanto a los alcaldes, resultaron electos, Mario Duran por San Salvador Centro, Rafael Balmore Menjívar por San Salvador Este; Edgardo Mulato por San Salvador Norte. José Urbina por San Salvador Oeste y Mario Vásquez por San Salvador Sur.

En cuanto a la circunscripción 15 quedó, Alexia Rivas, Wilber Francisco Alabí, Alejandra González, Diana Mendoza, Jerson Amaya y Luis Domínguez.

En San Miguel, los resultados muestran a Eduardo Amaya obtuvo 59.92%, seguido por Jorge Flores con 51.30%, Caleb Navarro con 49.76%, Andrés Miranda con 49.05%, y Erick Romero con 48.80%. El partido también confirmó a sus candidatos para los concejos municipales del departamento: Oswaldo Rigoberto Romero Guzmán por San Miguel Centro (84.53%); Julio César Cruz Amaya por San Miguel Norte (74.77%) y Elías Isaí García Villatoro por San Miguel Oeste (90.43%).

En La Unión, quedó Oscar Robles quien obtuvo el 66.83% de los votos, seguido por William Soriano, con 66.22%. En el ámbito municipal, el partido ratificó a Edwin Antonio Serpas Ibarra como candidato para la alcaldía de La Unión Norte, tras lograr el 89.98% de los sufragios, y a Blanca Victoria Gutiérrez Salmerón para La Unión Sur, con 85.98%.

En Morazán, por la contienda legislativa, Juan Rodríguez obtuvo el 63.55% de los votos, seguido por Bladimir Barahona, quien alcanzó el 45.45%. En el ámbito municipal, el partido ratificó a José Lorenzo Argueta Canales como candidato para la alcaldía de Morazán Norte, tras lograr el 91.36% de los sufragios, y a Henry Humberto Girón para Morazán Sur, con 88.83%.

En Usulután, en la contienda legislativa, Omar Villanueva obtuvo el 44.27% de los votos, seguido por Ángel Lobos con 38.63%, David Nieto con 38.45% y Milagro Hernández con 20.49%. En el ámbito municipal, el partido ratificó a Johana Paola Hernández Batres como candidata para la alcaldía de Usulután Este, tras lograr el 82.74% de los votos; a Sara Elizabeth Zelaya de Bermúdez para Usulután Norte, con 65.48%; y a Javier Alfonso Flores Amaya para Usulután Oeste, con 85.01%.

En San Vicente, Helen Jovel obtuvo el 49.17% de los votos, seguida por Edgar Fuentes con 41.20%. En cuanto a las alcaldías, el partido ratificó a Samuel Stanley Carrillo Guzmán como candidato para la alcaldía de San Vicente Norte, tras lograr el 88.78% de votos, y a Roberto Carlos Renderos Pineda para San Vicente Sur, con 78.01%.

En Cabañas, en la contienda legislativa, Frank Menjívar obtuvo el 75.79% de los votos, seguido por Juan Rosa, quien alcanzó el 47.49%. En el ámbito municipal, el partido ratificó a Jesús Edgardo Portillo Meléndez como candidato para la alcaldía de Cabañas Este, tras lograr el 94.05% de los sufragios, y a Nancy Yanira Alfaro Márquez para Cabañas Oeste, con 71.00%.

En La Paz, quedó electo Adolfo Rivas quien obtuvo el 38.58% de los votos, seguido por Vanessa Rivera con 36.77%, Alejandra Cortez con 31.97%. En los concejos municipales, el partido ratificó a Marvin Morena Martell de Canales como candidata para la alcaldía de La Paz Centro, tras lograr el 75.00% de los sufragios; a Marcela Balbina Pineda Erazo para La Paz Este, con 75.29%; y a Gabriela Melisa Lozano Ávila para La Paz Oeste, con 79.93%.

En el departamento de Cuscatlán, en la contienda legislativa, Janneth Molina obtuvo el 59.01% seguida por Jonathan Hernández con 36.25%. En el ámbito municipal, el partido ratificó a Carlos Armando Sánchez Hernández como candidato para la alcaldía de Cuscatlán Norte, tras lograr el 70.37% y a Guadalupe del Carmen Martínez Campos para Cuscatlán Sur, con 65.98%.

En Chalatenango, para la Asamblea Legislativa quedó José Escobar tras lograr el 86.05% de los votos, seguido por Carolina Hernández, quien alcanzó el 53.49%. En el ámbito municipal, el partido ratificó a Roberto Andrés Lemus Flores como candidato para la alcaldía de Chalatenango Centro, tras lograr el 81.82% de los sufragios. Además, Salvador Antonio Mejía Valiente fue confirmado para Chalatenango Norte, con 82.35%, y Amílcar Iván Monge para Chalatenango Sur, con 97.58%.

En La Libertad, en la contienda legislativa, Ricardo Rivas obtuvo el 50.71% de los votos, seguido por Sharon Salazar con 43.85%, Salvador Chacón con 41.52%, Sandra Interiano con 37.20%, Norma Lobo con 36.72% y Walter Alemán con 35.27%. En el ámbito municipal, el partido ratificó a Noé Enrique Rivera Amaya como candidato para la alcaldía de La Libertad Centro, a Eny Aguiñada Soto (presidenta del ISTU) para La Libertad Costa. Además, fueron confirmados Anna María Copien de Valenzuela para La Libertad Este; Cecilia Marlene Flores Loucel para La Libertad Norte; Juan Vladimir González Berdugo para La Libertad Oeste y Henry Flores para La Libertad Sur.

En Santa Ana, en la contienda legislativa, Felipe Interiano, Lorena Fuentes, Giovanny Zaldaña, Evelyn Merlos y Claudia Toledo resultaron electos. En el ámbito municipal, el partido ratificó a Gustavo Acevedo como candidato para la alcaldía de Santa Ana Centro; a Leonel González Castro para Santa Ana Este; Carlos Landaverde para Santa Ana Norte, Jorge Alberto Castro para Santa Ana Oeste.

Mientras que, en Sonsonate, en la contienda legislativa, los candidatos que encabezan la lista son: Samuel Martínez, Mauricio Ortiz, Héctor Sales, Raúl Chamagua y David Cupido. En el ámbito municipal, el partido ratificó a José Manuel Engelhard Rivas para la alcaldía de Sonsonate Centro, a Gabriel Omon Serrano Hernández para Sonsonate Este, a Román Carbajal para Sonsonate Norte y a Salvador Antonio López para Sonsonate Oeste.

Por último, en el departamento de Ahuachapán, en la contienda legislativa, los candidatos que encabezan la lista son Herberth Sierra, Estuardo Rodríguez y Claudia Rivera. En el municipal, se ratificó a Julio Eduardo Merlos Cortez para la alcaldía de Ahuachapán Centro, a Darwin Fabricio Regalado Lucha para Ahuachapán Norte y a Hugo René Mena para Ahuachapán Sur.

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