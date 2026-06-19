Unicef y PRO-VIDA desarrollan acciones de prevención sanitaria y fortalecimiento comunitario

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Saúl Méndez

Colaborador

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef El Salvador), a través de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA y con financiamiento del United Nations Central Emergency Response Fund (UNCERF), junto a personal de salud y líderes comunitarios, realizaron una jornada de limpieza y fumigación en las comunidades El Sacio y El Castaño, en el distrito de Guaymango, Ahuachapán, con el objetivo de prevenir enfermedades asociadas a la temporada lluviosa y proteger la salud de la niñez y sus familias.

Durante la actividad, los participantes desarrollaron labores de eliminación de criaderos de zancudos, limpieza de espacios comunitarios, recolección de desechos sólidos y fumigación en distintos sectores de ambas comunidades. Estas acciones buscan reducir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, cuyo riesgo incrementa durante la época lluviosa debido a la acumulación de agua estancada.

Según las organizaciones participantes, este tipo de iniciativas forman parte de los esfuerzos orientados a fortalecer la resiliencia de comunidades vulnerables frente a emergencias y fenómenos climáticos. Además, contribuyen a generar entornos más seguros y saludables para la niñez.

PRO-VIDA continúa con el acompañamiento a sobrevivientes de cáncer

Por otra parte, PRO-VIDA informó sobre la realización de nuevas jornadas de toma de citologías y entrega de medicamentos, de acuerdo con los resultados obtenidos en los exámenes practicados a las pacientes. La actividad se desarrolló en la comunidad El Chirrinal con el apoyo del comité de salud local, en el marco del proyecto “Salud Integral con Rostro de Mujer Fase II: Prevención del cáncer cervicouterino y de mama con enfoque comunitario en el distrito de Nejapa”.

PRO-VIDA destacó que, junto a diversas personas y organizaciones, brinda acompañamiento a sobrevivientes de cáncer en los ámbitos físico, emocional y social.

“Cada una nos recuerda que la vida sigue y que su lucha es también una exigencia de justicia: el derecho a la salud es para todas y todos”, expresó la organización.

“Sobrevivir al cáncer no debería depender de tu bolsillo, ni de tu condición social, ni de la zona geográfica donde naciste”, añadió.

Agroecología para el desarrollo sostenible

La organización también informó sobre avances en materia de agroecología. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado en junio, PRO-VIDA, en coordinación con la Unidad Ambiental Municipal y comunidades indígenas originarias, desarrolla campañas de reforestación en la comunidad San Miguelito, cantón Cuyuapa, distrito de Santa Catarina Masahuat, municipio de Sonsonate Norte.

“Este esfuerzo es posible en el marco del proyecto Revitalizando el desarrollo local sostenible y el idioma náhuat en comunidades indígenas de El Salvador, con el apoyo del Colectivo El Salvador Elkartasuna, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia y la Coordinadora de ONGD de Navarra”, señaló la organización.

Dicho programa promueve el desarrollo local sostenible en comunidades vulnerables con presencia indígena, al tiempo que fomenta y facilita la preservación y el uso del idioma náhuat pipil.

Asimismo, como parte del acompañamiento al establecimiento de huertos agroecológicos para fortalecer la seguridad alimentaria de mujeres organizadas de la Asociación AMFER, en el distrito de Tejutepeque, se iniciaron visitas técnicas personalizadas para brindar asesoría sobre el manejo de cultivos, identificar oportunamente posibles dificultades y resolver consultas relacionadas con los ciclos productivos, contribuyendo así a la sostenibilidad y éxito de los huertos.

Además, se realizó la primera jornada de capacitación con 15 mujeres de las comunidades La Esperanza y San Diego, en el cantón Tenango, Suchitoto, Cuscatlán. La actividad tuvo como objetivo impulsar iniciativas agroecológicas como medios de vida que contribuyan a la soberanía alimentaria mediante prácticas sostenibles.

Este esfuerzo también forma parte de la ejecución del proyecto Gestión Hídrica, impulsado por el consorcio PRO-VIDA-Progreso y financiado por el Colectivo El Salvador Elkartasuna, el Gobierno de Navarra y otras aportaciones públicas, con el acompañamiento de la Coordinadora de ONGD de Navarra.

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