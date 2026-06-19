Ernesto Castro se inscribirá en Nuevas Ideas para buscar la reelección

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó este jueves que se inscribirá en las internas de su partido para buscar su reelección como legislador. El funcionario no detalló si sus colegas buscarán reelección.

Será el 28 de junio de este 2026 que el legislador se inscribirá como precandidato a diputado en Nuevas Ideas; señaló que, de momento, se encuentra recopilando la documentación requerida. “Voy a participar en las internas del partido, me voy a inscribir este próximo domingo 28 de junio, ya estoy sometiéndome a los procesos, el tema de los documentos que tengo que presentar”, dijo ante la prensa el diputado presidente.

De hecho, a inicios de esta semana, el partido de Gobierno publicó el instructivo de inscripción de los precandidatos a diputados; en dicho documento se establecen los requisitos y la documentación a presentar.

Al ser cuestionado sobre si el resto de diputados de Nuevas Ideas buscarán su reelección; el legislador sostuvo que será después de la inscripción se sabrá quienes de los diputados actuales correrán por un nuevo periodo.

El 28 de junio será el único día en que Nuevas Ideas recibirá las solicitudes de inscripción de sus precandidatos a presidente, vicepresidente, diputados y concejos municipales para luego, iniciar una campaña electoral interna para que el 12 de julio sean sus elecciones internas.

Para el 12 de junio también, están programada las elecciones internas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Los que resulten electos serán los que competirán en las elecciones generales programadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el 28 de febrero de 2027.

Los partidos políticos tienen hasta el 29 de julio de 2026 para elegir a sus candidatos y posterior, inscribirse en el TSE.

La próxima legislatura estará compuesta por 60 diputados, pero 6 de ellos serán por la circunscripción de los salvadoreños en el exterior luego de las reformas constitucionales y leyes secundarias; esos 6 escaños fueron quitados a San Salvador y La Libertad como una estrategia para restar diputados a la oposición.

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