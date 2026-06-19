Asamblea autoriza comercializar lácteos con leche en polvo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los legisladores reformaron la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos y de Regulación de su Expendio, para autorizar la venta de lácteos elaborados con leche en polvo.

Sobre este tema, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz solicitó en el pleno realizar una reforma en la ley para que los productos hechos con leche en polvo sean etiquetados para ser reconocidos y que Ministerio de Agricultura presente un informe dentro de dos años para medir su impacto; sin embargo, el oficialismo negó sus votos.

Claudia Ortiz enfatizó que la prohibición de comercializar productos lácteos derivados de la leche de polvo estaba vigente desde el año 2000 para proteger al sector ganadero nacional, el cual, se conforma por el 80 % de pequeños productores.

Mientras que la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, lamentó que Los diputados aprobaran la reforma sin haber escuchado a los productores.

Se modifica el artículo 21 para eliminar la prohibición de la comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de leche en polvo; únicamente mantiene la prohibición de comercializar aquellos productos elaborados con adulterante.

Con las enmiendas, la regulación vigente desde 1960, será actualizada para armonizarla con las disposiciones del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA), con la que se eliminan obstáculos a la comercialización y adecuar la normativa a las condiciones actuales del mercado regional, según comentó el oficialismo.

El Ministerio de Agricultura incorporará al sector ganadero al Programa Aumento de la Producción, una estrategia destinada a fortalecer la cadena láctea.

El programa contempla la entrega de insumos al costo, asistencia veterinaria integral gratuita, mejoramiento genético, apoyo con maquinaria agrícola, semillas de pasto mejoradas y acceso a líneas de crédito preferenciales mediante el Banco de Fomento Agropecuario (BFA).

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