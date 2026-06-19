Asamblea ratifica tratados de propiedad intelectual

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Para modernizar registros de diseños, patentes y marcas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó tres tratados internacionales de propiedad intelectual y una reforma alimentaria que, según el oficialismo, se busca prohibir la comercialización de productos lácteos adulterados.

En la plenaria de este jueves, los dictámenes no fueron explicados por los legisladores y se aprobó con todos los votos de los legisladores de Nuevas Ideas y aliados.

El primer dictamen aprobado fue el de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior Legislación y Gobierno; la Asamblea Legislativa ratificó, con 58 votos, la adhesión de El Salvador al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya.

La adhesión al acuerdo permitirá que diseñadores y empresas salvadoreñas protejan sus creaciones a través de una única solicitud internacional administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), lo que contribuirá a simplificar los trámites y reducir los costos asociados al registro de estos derechos.

El mecanismo contempla la presentación de la solicitud en un solo idioma y el pago de tasas centralizadas, disminuyendo las cargas administrativas para los solicitantes y facilitando el acceso a la protección internacional de sus diseños.

La incorporación al Acta de Ginebra, según el decreto, generará beneficios tanto para los creadores como para las empresas salvadoreñas, al hacer más eficiente el sistema de registro de dibujos y modelos industriales.

Entre las principales ventajas, según se mencionó en la Comisión durante el estudio, se encuentran la reducción de costos administrativos, una mayor agilidad en los procedimientos y la posibilidad de que los titulares elijan el momento más conveniente para divulgar sus diseños.

Asimismo, el sistema facilitará la administración de los registros internacionales, ya que trámites como renovaciones, cambios de titularidad y otras modificaciones podrán realizarse mediante una plataforma centralizada gestionada por la OMPI.

La adhesión al acuerdo también preserva la facultad de cada Estado miembro de examinar las solicitudes y rechazar la protección cuando estas no cumplan con los requisitos legales establecidos en su normativa interna.

En otro tema, la Asamblea ratificó con 59 votos, la adhesión de El Salvador al Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT, por sus siglas en inglés), un instrumento internacional que busca simplificar los procedimientos relacionados con el registro y mantenimiento de patentes.

El tratado, según señala el decreto, establece estándares comunes para los requisitos y procedimientos formales de las solicitudes de patentes nacionales y regionales, en armonía con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Con esta ratificación, El Salvador será el primer país de Centroamérica en adherirse al PLT, lo que facilitará la gestión de los derechos de propiedad intelectual y contribuirá a modernizar el sistema nacional de patentes.

El instrumento estandariza los requisitos que pueden exigir las oficinas nacionales de patentes, con ello, se pretende reducir la burocracia y se agilizan los procesos para inventores y titulares de derechos.

Entre los principales beneficios del tratado destacan la simplificación de los trámites, la disminución de cargas administrativas y costos para los solicitantes, mediante el uso de formularios estandarizados. Además, incorpora mecanismos que evitan la pérdida de derechos por errores formales, permitiendo corregir omisiones o solicitar prórrogas en determinadas circunstancias.

En otro punto, con 58 votos, la Asamblea ratificó el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, de la Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria y del reglamento de dicho tratado, con el objetivo de unificar criterios y líneas globales además de proteger la patente de marcas institucionales.

El convenio y sus estatutos fue creado en marzo de 2006, en Singapur, y está vigente desde el 1 de noviembre de 2011. Este sirve para fortalecer, simplificar y armonizar los trámites administrativos, porque resguarda instrumentos jurídicos internacionales para el registro y la gestión de licencias de marcas industriales.

Además, optimiza las comunicaciones entre las Oficinas de Propiedad Industrial y elimina las formalidades burocráticas “innecesarias”, como las certificaciones notariales. Este es el primer instrumento global que reconoce expresamente las marcas no tradicionales, incluyendo hologramas, marcas tridimensionales, de color, de sonido, olfativas, gustativas y táctiles.

Para proteger y gestionar este derecho, en el país se registran los identificativos en el Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (ISPI), una dependencia del Centro Nacional de Registros (CNR).

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