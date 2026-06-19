Consejo Superior del Trabajo evaluó el impacto positivo que genera salida de la lista de la OIT

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los gremios y actores que integran el Consejo Superior del trabajo celebraron este jueves la salida del país de la Lista Corta de la OIT, calificándolo como “un logro nacional que fortalece el diálogo social, la confianza y el desarrollo del país”.

“Las organizaciones representativas de empleadores, trabajadores y Gobierno de El Salvador, informamos con satisfacción que nuestro país ha quedado fuera de la Lista Corta de Casos examinados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de la 114° Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), realizada del 1 al 12 de junio en Ginebra, Suiza”, destaca un comunicado tripartito, difundido al final de la sesión solemne de dicho consejo.

Señalan que este es el resultado y un reconocimiento al esfuerzo conjunto de trabajadores, empleadores y Gobierno, quienes, mediante el diálogo y la responsabilidad compartida, han fortalecido los derechos laborales y el cumplimiento de los compromisos universales del trabajo.

“La salida de la Lista Corta proyecta una imagen positiva del país ante organismos mundiales, financieros y socios comerciales, generando mejores condiciones para la atracción de inversiones, el empleo decente y el crecimiento económico”, destaca el pronunciamiento.

Los integrantes del CST sostienen que dicho logro demuestra que el tripartismo es una herramienta eficaz para superar desafíos y construir soluciones sostenibles. Sin embargo, advierten, no marca el final de una tarea, sino el inicio de una nueva etapa de responsabilidades que exige consolidar el diálogo social, fortalecer la institucionalidad laboral y seguir impulsando políticas de productividad e inclusión.

El evento fue presidido por el ministro de trabajo, Rolando Castro, y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, por parte del gobierno; los empresarios José Luis Saca y Jorge Arriaza, de la ANEP y ASÍ, respectivamente, y dirigentes de varios sindicatos del país.

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