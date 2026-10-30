UNA-HAITÍ condena operaciones militares de El Salvador y exige investigación

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Tomado de TELESUR

La Asociación de Naciones Unidas – Haití (UNA-Haití), entidad que representa a la comunidad de la diáspora haitiana, denunció formalmente que las operaciones militares ejecutadas por las fuerzas de El Salvador en territorio haitiano están provocando la muerte de civiles inocentes, incluidos niños.

​En una carta abierta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la organización detalló que las tropas salvadoreñas llevan a cabo intensos bombardeos aéreos, incursiones con helicópteros artillados y asaltos con armas pesadas en vecindarios densamente poblados como Croix-des-Bouquets, Canaan y La Plaine du Cul-de-Sac desde el pasado 22 de octubre de 2026.

“Los niños están siendo asesinados no por las pandillas, sino por bombas extranjeras. Estas operaciones no representan una solución de seguridad, sino una matanza de inocentes”, enfatizó la organización, alertando que las familias se ven obligadas a esconderse bajo sus camas para protegerse del fuego cruzado.

​La escalada bélica es la respuesta a una emboscada sufrida por el contingente salvadoreño perteneciente a la Fuerza de Tarea Libertad II.

El domingo 18 de octubre, un vehículo blindado con cuatro aerotécnicos que regresaban de abastecerse de alimentos fue atacado con explosivos en la zona de Santo (Croix-des-Bouquets). Los efectivos lograron salir del vehículo en llamas, pero desde entonces se perdió todo contacto con ellos.

​Ante este hecho, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el 21 de octubre un despliegue masivo para rescatar a los militares, lanzando un firme mensaje en criollo haitiano en sus redes sociales dirigido a los líderes pandilleros.

Exigió la devolución con vida de los rehenes y advirtió que lo sucedido hasta ahora no se compara con lo que “está por venir”, pidiéndoles no tomar sus palabras “como amenazas vacías”.

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