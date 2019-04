Una base de datos mundial para dar voz a las mujeres científicas

agenciasinc.es

La organización 500 Women Scientists, liderada por un grupo de investigadoras de Estados Unidos, puso en marcha en enero de 2018 la base de datos Request a Woman Scientist, un registro público que pretende incluir a mujeres científicas de todo el mundo, clasificadas por disciplina y región geográfica.

Según comenta a Sinc Elizabeth A. McCullagh, investigadora del Departamento de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Colorado-Anschutz y una de las impulsoras del proyecto, “el propósito de esta plataforma es aumentar la representación de las mujeres en los distintos campos científicos. Y también que sirva como una herramienta para que periodistas y organizadores de conferencias contacten con científicas”.

La base de datos tiene 8.500 científicas de todo el mundo inscritas, 138 de ellas de España.

“Queremos asegurarnos –dice– de que la gente no tiene excusas para no incluir a más mujeres, como portavoces y protagonistas de noticias y eventos relacionados con la ciencia”.

McCullagh, figura como primera firmante de un artículo, publicado esta semana en a PLOS Biology, que hace un balance del progreso de la base de datos desde su lanzamiento hace poco más de un año.

En el momento de entrega del artículo se habían inscrito en la base de datos 7.500 mujeres, de 174 disciplinas científicas procedentes de 133 países. Los últimos datos de los que dispone McCullagh, apuntan a que este número se ha incrementado hasta las 8.500 inscritas.

Según se puede ver en el mapa interactivo, “en España hay hasta el momento 138 científicas en esta plataforma, la mayor parte de Madrid y Barcelona”, que proceden de campos como la bioquímica, la bioinformática, la neurociencia, la geología, la inteligencia artificial y la robótica”, entre otros, indica a Sinc la bióloga y primatóloga estadounidense Katarzyna Nowak, otra de las autoras.

Mejorar la representación de las científicas

Las organizadoras señalan que, además de inscribirse, las participantes han expresado su voluntad de compartir su ciencia y manifestado interés en participar en paneles, en eventos de difusión pública de la ciencia y en intervenciones en medios de comunicación.

Por el momento, las ciencias biológicas y Estados Unidos son la disciplina y el país que tienen mayor representación en la base de datos, pero se han previsto actividades de divulgación específicas para mejorar la representación de mujeres de otras áreas de conocimiento y regiones.

El objetivo de la plataforma, es acabar con el predominio de las voces masculinas en las noticias y eventos científicos.

Para saber cómo se está llevando a cabo el registro, las organizadoras enviaron una encuesta electrónica a las científicas inscritas en la base de datos en noviembre de 2018. De las 1.278 encuestadas, 150 (el 11 %) habían sido contactadas por diversas razones, entre las que se incluyen comentarios de expertos en medios de comunicación, participación en conferencias y difusión educativa.

Las autoras creen que estas cifras suponen una subestimación de cuántas mujeres están siendo contactadas, ya que la base de datos ha sido consultada más de 100.000 veces, aseguran.

Con las aportaciones de las usuarias, el equipo está ahora trabajando para mejorar la funcionalidad, en ámbitos como la experiencia de usuario y en las tecnologías que permitan que la plataforma pueda seguir creciendo sin problemas, para satisfacer la demanda de las científicas. Además, se ha previsto ampliar el alcance de la base de datos para incluir también a las ciencias médicas.

La finalidad del proyecto es “acabar con el predominio de las voces masculinas en las noticias, paneles y conferencias relacionadas con la ciencia. Nosotras se lo vamos a poner fácil, para que tengan a mujeres científicas interlocutoras a las que puedan recurrir como fuentes o como protagonistas”, concluye Nowak.

Referencia bibliográfica:

Elizabeth A. McCullagh , Katarzyna Nowak, Anne Pogoriler, Jessica L. Metcalf, Maryam Zaringhalam, T. Jane Zelikova. “Request a woman scientist: A database for diversifying the public face of science”. PLOS Biology (23 abril, 2019).