Un científico salvadoreño en NatGeo (USA) Entrevista al Dr. Fabio Amador (Parte FINAL)

P-Según el nuevo Capítulo de la serie Misterios del Inframundo, Quintana Roo, tú mencionaste que en el arrecife de Tulum podría haber sido modificado por el hombre, coméntanos, ¿por qué expresaste esta hipótesis?

R-Sí, ¡yo bajé! Encontré el muro, eso no se contó, porque cuando yo bajé, ¿sabes que paso? Bueno nos alcanzó una ola, yo perdí mi cámara con toda la evidencia, yo puedo regresar en cualquier momento, de acuerdo lo que es una evidencia, es un callejón, en medio del arrecife entonces mi colega presentador del programa Andrés Ruzo argumenta que hay material formado naturalmente con esas mismas características, ¡pero no puede ser que exista tanta coincidencia!, ese callejón está en frente al castillo de Tulum, esta es una ruta de comercio de los Mayas en el Post Clásico, a mí me parece que debería ser estudiada la capacidad del hombre para hacer construcciones debajo del agua, yo creo que si lo cortaron, existe una conexión del Arrecife y el castillo de Tulum en esta área pues puedo decir que habían enormes embarcaciones con cerámicas, que venían de Costa Rica y el Norte de México, o sea que los Mayas se movían en embarcaciones de dos personas y el perro, está documentada en fotos en Panamá, en una investigación del siglo XIX, que embarcaciones de 20 metros, familias navegaban, para navegar en el arrecife es necesario estar en este tipo de embarcaciones, sino les pasaría lo que nos pasó a nosotros que viajamos en canoas, pero eso lastimosamente no se explicó en el programa, es más de entretenimiento, pero si existe, lo fotografié.

P-¿Por qué desaparecieron los Mayas?

R-Todavía andan por allí, se dispersaron. Hubo diferentes colapsos por los poderes de esta sociedad, del Centro político se fueron al campo, porque en la ciudad había guerras, el gobierno ya no tenía poder, la gente perdió fe en el Gobierno. En los Centros ceremoniales, vivían cientos de miles de personas en Teotihuacán, que construyeron esta estructura arqueológica, lo que se perdió fue el control político.

P-Desde su experiencia y conocimiento del Patrimonio Cultural latinoamericano y mundial, nos puede dar un consejo a los salvadoreños y latinoamericanos para que nos sensibilicemos y hagamos trabajo en común por el beneficio de la protección del Patrimonio Cultural. Pues usted como científico, usted conoce la realidad de Nuestros pueblos, por ejemplo: La gente de las comunidades convive con materiales culturales como vasijas, tiestos, etc., muchas veces los protege y conserva, apoya al Ministerio de Cultura de El Salvador, en otros casos en el Centro de San Salvador existen negocios donde prestan dinero por la entrega de piezas arqueológicas, pero por otro lado tenemos a políticos y empresarios que no muestran su interés por la cultura. En este contexto ¿qué podemos hacer los salvadoreños en general por la cultura?

R-UUUH. Es complejo, que se puede humanizar, algo muy sencillo, no ver soluciones externas como la única forma de progresar, por la misma condición socioeconómica, nosotros no utilizamos patrones de comportamiento que funcionan en Suiza, considero que nosotros no nos damos el valor a nosotros mismo, yo creo que no valoramos nuestra historia, no la contamos, no consideramos la historia importante, es más bien un tema de dignidad humana para valorizarse, por ejemplo yo intente darle becas a colegas salvadoreños de la National Geografic, cuando yo estaba en esta institución, ¿sabes cuántos aplicaron?, fueron cero, eran muy negativos, es porque hemos nacido en una opresión política, económica, cultural, es una verdadera evidencia que no valoramos lo nuestro, porque la mayoría valoramos la cultura extranjera como la gringa o europea es un colonialismo bárbaro, en México fue diferente, fui a la UNAM a dar una conferencia sobre las becas y ¿sabes cuantas personas aplicaron?, solo fue una, pero ahora lo entiendo la mayor parte de investigadores, se ven inferiores porque no hablan dos idiomas y eso no es cierto y eso cuando lo ponemos a la par de nuestro Patrimonio Cultural, dicen nuestros colegas investigadores, a entonces no vale la pena, me explico, no es una pirámide igual Teotihuacán, no es nada ¿a mí mucha gente me ha preguntado por qué en El Salvador, no hay construcciones como la de los Maya en México, no para nada, ellos tenían capacidad, lo que sucede es que no eran estructuras sociales que ameritaban ese tipo de labor, eran sociedades más sencillas. Nosotros debemos de elevar nuestro valor de nuestra autoestima y así desde un niño de primer grado hasta un candidato a la presidencia, se debe de ver reflejado esa valorización. El Salvador tiene un problema de división de clase enorme, por ejemplo, el Blanco tiene ojos azules y es dueño de la Hacienda, es a la vez Candidato a un cargo público, el morenito es peón, es una opresión invisible, que nosotros no vemos, todos nos apunta a que nosotros no somos lo suficientemente capaces, veamos la televisión y vemos en los canales gente bonita, allí vez toda esta cultura en los resultados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con referente al Patrimonio Cultural.

Bueno, a los salvadoreños desde mi proyecto Exploradores MX, les sugiero una herramienta, que cada quien explore su mundo, que cada quien cuente su historia viva, alucinante, todos tenemos una historia, necesitamos contarla, veamos lo positivo, reconocer que todos tenemos las mismas penas, necesitamos estar tranquilos, sobrevivir y hacer de tu trabajo una labor, que tu labor sea lo mejor de tus sueños realizados, hay que tocar a fondo, hay que darle vuelta a la tortilla, decir lo positivo de la familia y de la Universidad, yo les decía a mis estudiantes, ¡ustedes rompen una fotografía vieja!, eso no tiene que ser así, porque en la fotografía podes ver de dónde vienen tus abuelos, así tenemos que considerar esa herramienta, es la apreciación de esa historia, es todo lo que podemos hacer, no cuesta nada, lo que podría costarle pagarle a un psicólogo, lo haríamos nosotros solos, es definitivo que todos necesitamos un estímulo a la creatividad (Comunicación personal, Amador, 31 de septiembre de 2018, sobre la investigación arqueológica, divulgación de las ciencias, el arte de la fotografía y el patrimonio cultural).

F-Muchas gracias, Dr. Fabio Amador por su tiempo prestado.

