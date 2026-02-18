Ulloa defiende régimen de excepción y señala que no hay ninguna libertad pública afectada

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

“No hay ninguna libertad pública que se haya afectado”, dijo el vicepresidente de la República, Félix Ulloa al referirse al régimen de excepción en una conferencia en España organizada por World Law Foundation.

Ulloa defendió el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios. Ulloa negó que haya afectaciones a la libertad pública de los ciudadanos.

“No hay ninguna libertad pública que se haya afectado”, señaló el vicemandatario, a pesar de que la medida suspende derechos fundamentales de la población. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado vastas violaciones a derechos humanos.

Ulloa reiteró que la medida es excepcional y, por lo tanto, no es permanente, su mantenimiento responde a la necesidad de controlar la seguridad, sostuvo.

En su intervención, Ulloa desvirtuó a las organizaciones internacionales que le han pedido su derogación por violentar los derechos humanos. “¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuándo lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”, cuestionó, a la vez señaló que el 96% de la población quiere que continúe el régimen de excepción.

Ulloa calificó como “el milagro de la seguridad” los logros obtenidos por el Gobierno; sin embargo, admitió fallos en la aplicación de la medida. De hecho, reveló que se han liberado a 8 mil personas luego de ser detenidos por el régimen ya que no se le encontraron vínculos con pandillas.

El funcionario defendió la legalidad de la medida, “no estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal”, acotó, ya que mes con mes, se aprueban prórrogas en la Asamblea.

Ulloa desestimó señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales, aseguró que los informes internacionales como el propio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no están verificados en el terreno y acusó que algunas de las denuncias buscan “recibir fondos”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...