UE paga 100.000 millones de euros adicionales por importaciones de combustibles fósiles

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LONDRES/Xinhua

La Unión Europea (UE) ha pagado 100.000 millones de euros adicionales (alrededor de 113.300 millones de dólares) por el mismo volumen de importaciones de combustibles fósiles desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, dio a conocer este martes el comisario de Energía de la UE, Dan Jorgensen.

El funcionario hizo las declaraciones en una reunión de ministros de Energía del bloque en Dublín, Irlanda, país que actualmente ocupa la presidencia rotatoria de la UE.

El periódico Financial Times señaló que Jorgensen dijo a los periodistas que la UE no ha recibido «ni una molécula extra de gas o petróleo», a pesar de estar pagando mucho más.

Al indicar que el aumento de los precios mundiales de la energía está perjudicando a las industrias y a los consumidores europeos, Jorgensen dijo, «estamos llegando a un invierno que, actualmente, parece tan complicado que queremos eliminar cualquier incertidumbre que sea posible eliminar».

El comisario hizo las declaraciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara la semana pasada con imponer una prohibición a las exportaciones de diésel, lo que provocó un aumento de los ya elevados precios de productos petroleros refinados.

Los Estados miembros de la UE analizan actualmente las medidas necesarias para prepararse para un invierno con elevados precios de la energía.

Jorgensen ha instado a los Estados miembros a considerar formas para reducir la demanda, continuar aumentando las reservas en las instalaciones de almacenamiento de gas, al menos al 80 por ciento de su capacidad, y adoptar medidas «específicas y temporales» para hacer frente a los altos precios.

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