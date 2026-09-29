Irán explica al pueblo estadounidense los motivos de la “agresión”

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Teherán/Prensa Latina

El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), Hossein Mohebi, anunció hoy la preparación de una carta de 25 páginas dirigida al pueblo estadounidense, en la que, según afirmó, se explican los motivos de los ataques contra Irán el país persa y del respaldo de Washington a Israel.

Durante una conferencia de prensa en esta capital, Mohebi acusó a Estados Unidos de desarrollar una campaña propagandística contra Irán mediante unos 200 canales de televisión y un centenar de emisoras de radio.

El portavoz explicó que la misiva, elaborada en nombre del CGRI, pretende presentar a la población estadounidense lo que calificó como las “verdaderas razones” de los ataques contra Irán y la política de Washington hacia Teherán.

Mohebi sostuvo que Estados Unidos no enfrenta una amenaza directa debido a su posición geográfica y a la debilidad militar de los países vecinos, pese a contar, según sus palabras, con un presupuesto de defensa cercano a 1,1 billones de dólares.

Asimismo, cuestionó los resultados de las intervenciones militares estadounidenses en países como Irán y Afganistán, cuyos presupuestos de defensa son considerablemente inferiores.

En ese contexto, instó a los estadounidenses a preguntarse por qué Washington dejó armas valoradas en unos 85 mil millones de dólares en Afganistán tras su retirada y por qué, según su interpretación, no logró sus objetivos frente a Irán.

El portavoz también aludió a la situación económica interna de Estados Unidos y afirmó que millones de personas viven en condiciones de pobreza, pese a los recursos energéticos y naturales del país.

Mohebi afirmó que las condiciones económicas y las opiniones de la población estadounidense no constituyen una prioridad para las autoridades de Washington y sostuvo que los intereses de Israel ocupan ese lugar.

Según el portavoz del CGRI, la carta permitirá a los estadounidenses conocer lo que describió como “crímenes y asesinatos” cometidos por sucesivas administraciones estadounidenses.

También cuestionó las intervenciones militares de Washington durante las últimas siete décadas y afirmó que han dejado deudas y rechazo internacional.

En relación con Gaza, Mohebi responsabilizó a Estados Unidos por la muerte de 21 mil niños a causa de armas suministradas a Israel, una afirmación que presentó como parte de los argumentos incluidos en la misiva.

El portavoz iraní se refirió además a la invasión de Iraq y afirmó que Washington justificó entonces su intervención con acusaciones sobre la existencia de armas nucleares que posteriormente, según dijo, no fueron encontradas.

Sobre el lema “Muerte a Estados Unidos”, utilizado habitualmente en actos oficiales iraníes, Mohebi aseguró que no expresa un llamado a la destrucción del país norteamericano, sino el rechazo a las acciones militares y las políticas de Washington.

“Si Estados Unidos destinara tan solo el cinco por ciento de su presupuesto de defensa a ayuda humanitaria, sería una nación querida”, concluyó.

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