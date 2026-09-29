RFEF asegura que Sevilla es el hogar de la selección española de fútbol previo a su encuentro con Croacia

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Saúl Martínez Corresponsal @DiarioCoLatino

A las 20:45 horas, este martes, el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla recibirá a la Selección Española Masculina de Fútbol quien se disputará contra Croacia, la segunda jornada de la UEFA Nacional League.

Está es la primera vez que una ciudad española recibe a su selección, luego de haberse coronado como campeones del mundo el pasado 19 de julio, ante la selección Argentina.

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien participó en la exposición «Reyes del Mundo», en el Parlamento de Andalucía, ha expresado que un total de 6,000 personas han visitado la exposición donde se muestra la Copa del Mundo.

«A pesar de que soy de Galicia, creo sinceramente, que el primer partido de la selección tiene que ser en Andalucía», afirmó.

Asimismo, ha enfatizado que «Sevilla es el hogar de la selección española de fútbol, seguramente si va a Galicia le vamos a recibir muy bien, pero lo justo y necesario, es que Sevilla debe ser la primera ciudad».

Él ha subrayado que luego de venir de Wembley, nuevamente la selección española ha maravillado, no solo a España, sino al mundo, con una victoria en uno de los templos del fútbol como lo es Wembley.

Para esta noche la selección española, debutará sin duda la camiseta con la segunda estrella. La RFEF sostiene que la victoria de New York quedará marcada en muchos niños que han visto su primer partido con esta selección.

Este es el partido número 90 de la selección española, en sus más de 100 años de historia. Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, ha comentado durante la exposición que para ellos es un honor estar con la Copa del Mundo dentro de un espacio que representa la convivencia y la identidad de todos los andaluces.

Curtido ha agradecido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno por apostarle al fútbol, como herramienta y eje para transformar socialmente a Andalucía.

Por su parte, Moreno también expresó a la presidenta del Parlamento de Andalucía Ana Mestre, por hacer posible las jornadas de puertas abiertas para que la población pueda ver de cerca la Copa del Mundo.

«Esta Copa del Mundo, es el anhelo colectivo, es el sueño de casi 50 millones de españoles que desean siempre ser campeones, y ser campeones en un deporte rey, que se practica en todas partes, calles, patios, parques y demás lugares», afirmó Moreno.

Foto: de Louzán, Mestre, Juan Moreno. Cortesía Parlamento de Andalucía.

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