Noche de pesadilla para El Salvador, cae 6-0 ante Guatemala: «Nos tendrían que echar a todos»

Redacción Deportes

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La Selecta cayó por goleada de 6-0 la noche de este lunes en el estadio Manuel Felipe Carrera ante la selección de Guatemala, y cerró un nuevo récord histórico negativo.

La selección de El Salvador tuvo una noche amarga en suelo guatemalteco, y es que con seis goles en contra: Darwin Lom Mosco (8′), Rubio Rubín (28′), William Fajardo (32′, 89′, 90’+2), José Aparicio (56′), la azul y blanco marcó un precedente que dejó más dudas que respuestas para la afición salvadoreña.

«El presidente tiene todo el derecho de tomar decisiones, todo el derecho. Las que el vea y se sienta, dentro de lo que pasó hoy. Acaban de echar al de Costa Rica, pues que me echen a mi también, es que con esto lo tienen que echar a uno», fueron las palabras del técnico colombiano tras el resultado ante los guatemaltecos.

El estratega aseguró que la alineación con la que salió ante Guatemala es la que trabajaron durante todo el año pero no pasó lo mismo que le pasó ante la bicolor con otras selecciones: “Desastre. De todos nosotros, un desastre. Para mi es un desastre técnico, los jugadores, todos los que estamos acá. Fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos mañana», aseveró «Bolillo» Gómez.

Además, el técnico habló de la inferioridad que tuvo El Salvador contra su rival: «no superaron por todos lados, colectivamente, individualmente, en velocidad, fuerza, en todo nos superaron. Sin palabras, desconcertado desde todo punto de vista».

La Selecta con un golpe muy fuerte a su moral y confianza deberá cambiar la mirada al encuentro de este viernes 2 de octubre, ante Jamaica, a las 8:00 p.m. en el estadio Cuscatlán, el cual estará obligado a ganar.