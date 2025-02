TVX desarrollan conferencia sobre «La minería en El Salvador»

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este fin de semana se desarrolló la conferencia «La minería en El Salvador», para dar a conocer las implicaciones de esta industria extractivista en el territorio, esto tomando en cuenta que el Gobierno de Nayib Bukele pretende incursionar en este rubro pese a los múltiples problemas que se presentarían.

La conferencia sobre la minería fue un espacio desarrollado por Canal TVX y tuvo invitados panelistas para desarrollar la temática, como Ricardo Navarro, presidente de CESTA, el sacerdote, Vicente Chopin y representantes de la Comunidad Santa Marta, Cabañas.

El doctor Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) explicó los métodos sobre la extracción del oro, indicando “que, para las empresas, esta actividad económica es lucrativa; sin embargo, el agua que se utiliza para su extracción se necesita el agua equivalente a lo que consumen 500 mil personas en un año”.

El miembro de ADES-Santa Marta, Peter Nataren, destacó el tema de la empresa que ha comprado terrenos para realizar extracción minera. De hecho, la semana anterior, se dio a conocer que la empresa Agrícola San José compró tres terrenos en San Isidro, Cabañas Oeste, aparentemente para trabajos de minería, aunque los adquirió mucho antes que se revirtiera la prohibición de la minería.

Dos de esos terrenos fueron adquiridos en 2022 y el tercero en abril de 2024. En noviembre del año pasado, Bukele dio su opinión favorable a la minería y el 23 de diciembre de 2024, se aprobó la Ley General de Minería, que derogó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.

Esto fue sin consultarle a la población salvadoreña sobre si estaban de acuerdo en reactivar la minería en El Salvador. Solo bastó la opinión del presidente para revertir la prohibición de la minería. En las últimas encuestas de opinión publica que han hecho casa de estudios se ha revelado que la población no quiere la minería en El Salvador además, no ve factible desarrollarla. Sin embargo, tanto el Gobierno como los diputados no se han pronunciado sobre esto.

Han ignorado la opinión popular pese a ser electos por el pueblo, tal y como las mismas organizaciones lo señalan.

Los panelistas, en el ciclo de conferencia advirtieron que hay 2 nuevas mineras interesadas en el territorio en la actualidad. Una empresa Canadiense y una empresa Turca. Según se mencionó en la conferencia, El Salvador, además, confirmó una participación en un encuentro minero en Canadá (2-5 de marzo) formando alianzas e inversores. En ese sentido, las comunidades del norte del país reiteran el llamado comunitario a defender el agua, la vida y los bienes naturales a través de la organización, ya que “en el país las comunidades, las personas y los territorios carecen de agua”.

Por su parte, el sacerdote Juan Vicente Chopin, dialogó sobre el tema del agua y cómo este recurso es vital para el ser humano y como debe ser fundamental cuidar este valioso recurso que se vería en peligro con la reactivación de la actividad minera en el país. El padre Chopin mencionó el cuido de la casa común. “Hay una idolatría del dinero, que justifica la exclusión y destruye la casa común, los bienes naturales por intereses económicos de unos pocos. -El afán de tener y poder no conoce límites-“, enfatizó.

En ese contexto, el líder religioso planteó la importancia de estimular la participación de la juventud, interesadas en el tema ambiental y la defensa de los bienes comunes. Influenciar sus capacidades y reconocer su valor de defensa y disidencia. De hecho, en diferentes movimientos, se puede notar una presencia significativa de jóvenes que manifiestan estar en contra de la minería en El Salvador por las consecuencias que esta tiene.

En el espacio organizado por TXV se enfatizó que la criminalización de los 5 ambientalistas de Santa Marta es un intento de acallar voceros por la lucha antiminera, “antes de que estos intereses estuviesen claros”. Debido a la ausencia de los ambientalistas el pasado 3 de febrero, ya que consideraron que no existían garantías de un juicio justo y legal, la nueva vista pública fue reprogramada para el 9 y 10 abril de 2025.

