Trump, Zelensky y líderes europeos sostienen conversaciones en Casa Blanca

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y siete líderes europeos sostuvieron este lunes conversaciones multilaterales en la Casa Blanca.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, asistieron a las conversaciones multilaterales luego de una reunión bilateral celebrada el mismo día entre Trump y Zelensky.

Trump dijo a los medios que el presidente ruso Vladimir Putin estuvo de acuerdo en aceptar garantías de seguridad para Ucrania, uno de los puntos claves que “tenemos que considerar”, y agregó que Putin desea encontrar una respuesta.

Zelensky enfatizó la importancia de que Estados Unidos emita una señal fuerte de seguridad y señaló que Ucrania estaría contenta si Trump pudiera asistir a una posible reunión trilateral.

Trump indicó que tal reunión trilateral se debe realizar “tan pronto como podamos”. Los líderes europeos apoyaron la idea de un cese al fuego y señalaron que se podría lograr algún avance en las garantías de seguridad para Ucrania.

Las reuniones de este lunes se llevaron a cabo después de que Trump y Putin conversaron el viernes durante cerca de tres horas en el estado de Alaska en Estados Unidos.

