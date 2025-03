Si alguien no quiere un acuerdo de paz, “no estará por aquí mucho”

Sputnik/ Washington

El presidente estadounidense Donald Trump se refirió este 3 de marzo a las negociaciones que impulsa para dar fin al conflicto ucraniano, esto tras la bronca que sostuvo con el líder ucraniano Volodímir Zelenski durante su visita a la Casa Blanca.

“Quizá alguien no quiere llegar a un acuerdo y si ese alguien no quiere lograr un acuerdo, esa persona no estará por aquí mucho tiempo, esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere lograr un acuerdo, creo que las personas de Ucrania quieren lograr un acuerdo”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa. Por otra parte, Trump negó que esté “muerto” el acuerdo con Ucrania sobre minerales de tierras raras, el cual estaba previsto para firmarse el pasado 28 de febrero, día del encontronazo en Washington.

“No, no lo creo. Creo que parece un gran acuerdo para nosotros”, respondió al respecto y adelantó que el 4 de marzo en la noche aportará nuevos detalles sobre la situación.

Además, refirió que el líder ucraniano debería mostrarse “más agradecido” por el apoyo que le ha brindado Washington.

“Simplemente creo que (Zelenski) debería mostrarse más agradecido, porque este país ha permanecido con ellos en las buenas y en las malas”, respondió Trump a reporteros que le preguntaron qué tenía que hacer el mandatario ucraniano para retomar las conversaciones. El líder ucraniano había llegado a la Casa Blanca para firmar un acuerdo sobre la explotación de tierras raras, pero la rueda de prensa previa a su reunión con Trump derivó en una discusión, tras la cual la delegación visitante abandonó el emblemático edificio de la capitalina avenida Pensilvania.

