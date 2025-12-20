Trump y una guerra con Venezuela: «No lo descarto, no»

Compartir

Washington/Prensa Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en su retórica hostil contra Venezuela tras afirmar este viernes que no descarta una guerra con la nación sudamericana, pese a que esa opción aquí nadie la quiere.

“No lo descarto, no”, dijo Trump durante una entrevista telefónica con NBC News publicada este viernes.

Trump, insistió ayer que no necesita autorización del Congreso para ordenar bombardeos contra intereses del narcotráfico ubicados en venezolano, aunque admitió que no le importaría compartir información sobre este tema con el Legislativo.

El mandatario republicano dijo en el acto para la reclasificación de la marihuana como una droga menos peligrosa, celebrado en la Casa Blanca, que no le “importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado”.

Desde hace varios días, Trump amenaza con que “pronto” empezará con los ataques sobre “objetivos terrestres” en Venezuela.

Medios locales advierten sobre las cambiantes justificaciones del ocupante del Despacho Oval en este escenario de alta tensión con el país latinoamericano y los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental con el pretexto de la lucha antidrogas.

Al menos 104 personas murieron en esos ataques en aguas internacionales contra presuntas lanchas cargadas de drogas, lo que intensifica la presión de Trump en su campaña contra el Gobierno de Venezuela, que ahora culpa de robar “petróleo, tierras y otros activos” de Estados Unidos. De acuerdo con su respuesta a NBC News sobre si tales acciones podrían conducir a un desenlace bélico, Trump indicó en principio que “no hablo de eso”.

El martes, el presidente Trump dijo que ordenaría un “bloqueo total y completo” de los petroleros que entran y salen de Venezuela y días antes había incautado en una operación que nada envidia a la piratería internacional, un tanquero frente a las costas de esa nación.

En la entrevista, el gobernante afirmó que habrá más incautaciones de petroleros en lo adelante. Al preguntarle sobre cuándo podría ocurrir eso señaló que: “Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, terminarán navegando a uno de nuestros puertos”.

Trump, que comenzó una campaña hablando de narcotráfico, ya anda metido con el petróleo (el objetivo al que muchos observadores apuntan) y con la posibilidad del llamado cambio de régimen.

El presidente estadounidense se negó a referir si derrocar a su par venezolano, Nicolás Maduro, era su propósito final, pero afirmó que él “sabe exactamente” lo que quiere y recalcó: “Él lo sabe mejor que nadie”. La jefa de Gabinete de Trump, Susie Wiles, dio recientes declaraciones explosivas a Vanity Fair. Caracterizó a quienes le rodean en la Casa Blanca incluyendo, por supuesto, al ocupante del principal sillón.

Aseguró que Trump tenía “sed de venganza” contra sus supuestos enemigos y «una personalidad de alcohólico» que lo lleva a creer que nada le es imposible, y en cuanto a Venezuela alertó que Trump podría seguir bombardeando embarcaciones en el Caribe hasta que Maduro se rinda.

