Ponen a prueba capacidad de instituciones ante incendio por pólvora 

“Este tipo de incidentes no sólo afecta directamente el inmueble donde se origina el siniestro, sino también puede comprometer las estructuras cercanas, generando daños y pérdidas tanto de vidas como materiales significativos”

Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil desarrollaron un simulacro de atención de incendio a un costado del parque Centenario, donde se han instalado ventas de pólvora. El ejercicio recreó de manera realista una emergencia originada por el uso, la manipulación o el almacenamiento inadecuado de productos pirotécnicos.

Esta actividad se llevó a cabo con la finalidad de medir la capacidad de reacción y atención de las instituciones de primera respuesta, anticipándose a este tipo de emergencias que puedan ocurrir durante las fiestas de Navidad y fin de año.

El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, señaló que este tipo de incidentes no solo afecta directamente el inmueble donde se origina el siniestro, sino también puede comprometer las estructuras cercanas generando daños y pérdidas, tanto de los habitantes, materiales significativos, y la vida de las personas que se encuentren en el entorno.

“Este ejercicio permitió poner a prueba los procedimientos, protocolos de actuación, así como evaluar la forma técnica y operativa de los riesgos asociados a este tipo de materiales inflamables que representan un peligro latente cuando no se cumplen las medidas de seguridad establecidas”, afirmó.

El funcionario dijo que estos ejercicios de simulacro resultan fundamentales, pues permite identificar escenarios reales de peligro y corregirlos, así como fortalecer las capacidades y también dar a conocer a la población en general la forma en cómo las instituciones están preparadas, evaluar las condiciones de seguridad existentes y fortalecer las capacidades de respuesta.

Según Pérez, a través de este ejercicio quedó evidenciado que una falla mínima en las condiciones de seguridad, como la mala manipulación, un almacenamiento inadecuado o la ausencia de medidas preventivas pueden desencadenar un incendio de rápida propagación.

“El uso irresponsable de la pirotecnia puede generar incendios estructurales, provocar pérdidas de materiales considerables y poner en peligro a las personas, dejando consecuencias que en muchos casos pueden ser irreversibles”, sostuvo.

Durante el simulacro se hizo una intervención integral y coordinada cuya activación de protocolos fue inmediata, así como los procedimientos de emergencia, la labor de control, extinción de incendios y atención hospitalaria a posibles personas afectadas y el aseguramiento del perímetro para evitar propagación de incidentes y reducir al máximo las consecuencias.

Mientras tanto, el director general del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, pidió a la población y a los comerciantes de productos pirotécnicos cumplir con las recomendaciones al momento de manipular pólvora, ya que puede provocar daños serios y hasta la pérdida de la vida.

Destacó que los comerciantes han pasado por un proceso de capacitación, para evitar un incendio como el que se dio durante el simulacro, es necesario no permitir personas que entren fumando al área donde están las ventas colectivas, los lugares de venta o los puestos deben tener rótulos en donde se especifique no fumar.

“No deben tener niños acá ni adolescentes comercializando productos pirotécnicos en vista que la ley lo tipifica como una falta muy grave que consiste en 10 salarios mínimos del sector comercio, sin dejar de lado la responsabilidad penal que pudiesen tener. No deben tener cocina ni ningún material incandescente, que las condiciones eléctricas estén adecuadas, tener agua y no arena”, enfatizó Solano.

Reiteró el llamado a los vendedores de pólvora no comercializar productos pirotécnicos que están prohibidos, entre estos, bombas de mezcal, misil chino, silbadores, buscaniguas, triángulo de la muerte, pelotitas de fútbol, destructor, mina de mar, motero mayor al número 5, hay una lista tipificada por la ley las razones por las cuáles no están permitidos.

“Durante toda la temporada mantenemos presencia operativa y preventiva en eventos de alta concentración de personas, así como en actividades donde se realizan quemas de productos pirotécnicos”, externó el funcionario.

Además, durante esta semana el personal de la Unidad de Prevención y Seguridad Contra Incendios, ha llevado a cabo una inspección preventiva en diferentes salas de venta de productos pirotécnicos, a fin de constatar las medidas de seguridad durante la temporada festiva.

Entre las medidas a tomar en cuenta está el uso de extintores, rutas de evacuación y salidas de emergencia, así como la documentación legal.

