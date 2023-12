El 29% de salvadoreños gastará más de $100 en cena navideña

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La encuesta de hábitos y preferencias durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, publicada por la Defensoría del Consumidor (DC) reveló que el 29% de los salvadoreños consultados gastará entre 100 y 150 dólares para la cena navideña, el 23% entre $50 y $100, igual número indicó que destinará entre $150 y $200, y el 10% más de $250.

La encuesta detalló que para la cena navideña el 23% consumirá pavo, seguido del 17% quienes comerán pollo, el 15% chompipollo, 13% asado y 12% gallina india; en cuanto a bebidas el 36% dijo que gaseosas, 17% los refrescos naturales de frutas, 16% cerveza y 5% vino.

El estudio de la DC indicó que 3 de cada 4 salvadoreños, es decir, el 76% celebrarán la Navidad, la mayoría lo hará porque le gusta, seguido de quienes manifestaron ser una tradición, por agradar a la familia y por motivos religiosos. El 56% celebrará la noche buena en casa con la familia, mientras que el 29% lo hará en casa de familiares.

Mientras que, quienes no celebrarán dicha festividad será por motivos religiosos, no tiene esa costumbre, la considera una fecha comercial, estará trabajando y no tiene tiempo.

Entre los productos a adquirir en Navidad, el 23% respondió que ropa; el 16% calzado; 9% accesorios personales; también el 9% tecnología y electrónica, 7% juguetes, el resto decoración del hogar y perfumería. Para la modalidad de compra, el 59% visitará el establecimiento comercial, mientras que un tercio comprará en línea y redes sociales.

Asimismo, el 51% comprará en efectivo, el 22% con tarjetas de débito, 13% pagará con tarjeta de crédito, el 5% mediante el canje de puntos de tarjeta, otros con transferencias electrónicas, certificado de regalo y compras al crédito con tarjetas de almacén. En cuanto al dinero extra recibido para estas fechas, como el aguinaldo, la mayoría lo destinará al ahorro, otros a pago de deudas y para financiar los gastos navideños.

Además, la institución amplió los operativos de inspección para verificar los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automáticos, como lo son las balanzas en diferentes supermercados de San Salvador, para garantizar que poseen la certificación emitida por el Centro de Investigaciones de Metrología (CIM).

“Buscamos garantizar que las unidades utilizadas estén brindando el peso correcto, en caso de hallazgos de incumplimiento son activados los procedimientos administrativos ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, por infracción grave a la Ley de Protección al Consumidor”, externó Ricardo Salazar, titular de la DC.

También, verifican que los productos alimenticios poseen su etiquetado de caducidad y no se comercialice producto vencido, así como los precios a la vista.