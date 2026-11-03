Trump y Partido Republicano, posible derrota en intermedias de EEUU

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Washington/Prensa Latina

Con números en rojo en cuanto a popularidad, el presidente Donald Trump podría sufrir este martes junto al Partido Republicano una fuerte derrota en las elecciones de mitad de mandato que se celebran en Estados Unidos.

Algunos hablan de que una pérdida del control de los republicanos en el Congreso derivado de los malos resultados de sus candidatos dejaría herido de gravedad el capital político del mandatario, quien en la recta final de la campaña celebró al menos 28 mítines a favor de los contendientes de su partido.

Trump, que también hizo una serie de eventos virtuales, visitó bastiones republicanos como Ohio, Texas, Iowa, Kansas e incluso Alaska, en un esfuerzo por mantener esos estados firmemente anclados al bando republicano.

Además, estuvo en otros estados de fuerte tendencia republicana, como Misisipi y Carolina del Sur, que llegaron a este martes de elecciones con contiendas más reñidas de lo esperado.

Pese a que Trump dijo que sus mítines han sido una especie de balón de oxígeno tanto para los titulares que buscan la reelección como para los candidatos republicanos en esos estados, las encuestas ofrecen una lectura diferente.

De acuerdo con un sondeo del diario The New York Times/Siena, publicado la víspera un día antes de la jornada electoral, los demócratas cuentan con ventaja en las contiendas para el Senado en Ohio, Texas, Iowa, Kansas y Alaska.

Con tal de garantizar la victoria de su partido, Durante semanas, Trump incluso ofreció a cada ciudadano estadounidense adulto un incentivo de cinco mil dólares para persuadirlo -o comprar el voto- a favor de su formación.

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