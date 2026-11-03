Mujeres transfronterizas exponen amenazas ambientales en sus territorios

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Red de Mujeres Transfronterizas Ambientalistas, integrada por mujeres de El Salvador, Honduras y Guatemala, denunció las múltiples amenazas que ponen en riesgo tanto los territorios como sus propios cuerpos.

El Colectivo dijo que su conexión con la naturaleza, como el agua, los bosques, ríos, y el vínculo directo con las comunidades les permite afirmar “con propiedad” cómo el deterioro ambiental es cada vez “más devastador”; y los más afectados es el sector femenino, ya que cargan con las consecuencias de la escasez de agua, contaminación y la pérdida de medios de vida.

La Red señaló que los pueblos de El Salvador, Guatemala y Honduras, tienen en común, el río Lempa, el cual, enfrenta en la actualidad, “una doble amenaza”: la crisis climática y la expansión de proyectos extractivos como el minero.

Señalaron que en Guatemala y Honduras, se tienen más de 600 proyectos mineros. Señalaron que, en Guatemala, más de 113 mil hectáreas han sido concesionadas a la industria minera, donde se han afectado a comunidades, como “Las Aradas” ya que una minera que extraía mineral en la zona provocó la sequía de 3 nacimientos de agua en zonas aledañas.

Mientras que, en Honduras, la Red explicó que más de 400 mil hectáreas están bajo concesión, lo que afecta a bosques y fuentes de agua.

Carmen Cifuentes enfatizó que el panorama de El Salvador no es diferente a la de los otros países con respecto al tema de la minería, la cual ha vuelto a ser legal. Cifuentes señaló que El Salvador “después de ser el único país en Centro América que había conquistado una ley que prohibía la minería metálica, retrocedió ese liderazgo ambiental y ahora es el más permisivo en la aprobación de proyectos depredadores”.

La Red rechaza los proyectos extractivos que se desarrollan en la región ya que ponen en riesgo la salud, la seguridad alimentaria, la vida de las personas, y vulneran los derechos de la naturaleza, agudizando la crisis de los cuidados que ya recae en las mujeres.

Janeth Valle, de la Red, exigió a los Estados de El Salvador, Honduras y Guatemala a respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y ambientales. También, les instó a tomar acciones estructurales para promover la salvaguarda de la naturaleza, encaminando esfuerzos para crear condiciones que prohíban toda actividad depredadora de la naturaleza.

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