LA ONU SE DESLIGA DEL ENVIO DE TROPA SALVADOREÑA EN HAITÍ QUE ACTÚA FUERA DEL MARCO LEGAL

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Por David Alfaro

La Organización de las Naciones Unidas confirmó que la mayor parte del contingente militar desplegado por El Salvador en Haití opera al margen de la Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por el organismo internacional. Por consiguiente, estas tropas se encuentran fuera del mandato oficial y de los mecanismos de supervisión de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas.

El envío de tropas salvadoreñas a Haití fuera del control de la ONU es un peligroso ejercicio de propaganda y opacidad por parte de Nayib #Bukele .

Al desplegar un contingente militar que opera al margen de la legalidad internacional y de los mecanismos de supervisión de las Naciones Unidas, el régimen salvadoreño demuestra una vez más su desprecio por el orden democrático institucional.

Esta incursión, lejos de ser una misión de paz legítima, se perfila como un movimiento calculado para exportar el modelo de mano dura y proyectar una imagen de poder regional. Al eludir los mandatos oficiales y los controles de derechos humanos de la Oficina de Apoyo de la ONU, Bukele no solo expone a sus propios soldados a un limbo jurídico internacional, sino que profundiza la inestabilidad en Haití al introducir fuerzas armadas sin un marco de rendición de cuentas claro. Es un acto de irresponsabilidad geopolítica disfrazado de cooperación humanitaria.

* Enlace comunicado de la ONU:

https://www.un.org/sglen/content/sgInotes-correspondents/2026-11-02/note-correspondents-haiti

* Leer más:

https://www.democrata.es/en/international/the-un-admits-having-received-a-letter-from-a-haitian-gang-leader-but-denies-any-recognition-or-mediation/

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