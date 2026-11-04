Atropellos dejan dos fallecidos y un lesionado durante el 2 de noviembre

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

Dos personas fallecidas y otra lesionada es el resultado de tres accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados peatones, registrados en diferentes puntos de las carreteras Troncal del Norte y al Puerto de La Libertad.

Uno de los hechos ocurrió en el kilómetro 27 de la carretera al Puerto de La Libertad, frente al cementerio El Riel, donde José Nazario Ayala, un adulto mayor que se dedicaba a la venta de sorbetes en la zona, falleció tras ser atropellado por un vehículo cuando cruzaba la vía.

Comandos de Salvamento, filial Zaragoza, informó que al llegar al lugar la víctima ya no presentaba signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto.

Otro accidente se registró sobre la carretera al Puerto de La Libertad, en las cercanías de Punta Roca, antes de llegar al puente Chilama, donde un joven fue atropellado por un vehículo cuando intentaba cruzar la calle.

Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar para brindarle asistencia. Los equipos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, el joven falleció en el lugar.

Un tercer caso ocurrió en el kilómetro 15 de la carretera Troncal del Norte, a la altura del puente Las Cañas, donde un peatón resultó lesionado tras ser atropellado. Socorristas le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su identidad y la gravedad de sus lesiones.

Los accidentes se registran en un contexto de alza en la siniestralidad vial en el país. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), entre el 1 de enero y el 2 de noviembre se contabilizaron 18,544 accidentes de tránsito, que dejaron 13,319 personas lesionadas y 1,233 fallecidas. De estas últimas, el 34.72 % murió en atropellos. Asimismo, se registraron 2,043 detenciones por conducción peligrosa.

Las estadísticas también reflejan que la distracción del conductor encabeza las principales causas de siniestros viales y fallecimientos durante 2026, con 4,924 accidentes y 403 personas fallecidas.

La segunda causa de siniestros es la invasión de carril, con 3,940 casos, seguida de no respetar la señal de prioridad, con 2,353; no guardar la distancia de seguridad, con 2,331, y la velocidad inadecuada, con 1,207.

En cuanto a las personas lesionadas, la invasión de carril ocupa el primer lugar, con 3,102 víctimas; seguida de la distracción del conductor, con 2,987; no respetar la señal de prioridad, con 1,855; velocidad inadecuada, con 1,229, y no guardar la distancia de seguridad, con 1,103.

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